蕁麻疹擾睡眠！醫：正氣不足皮膚功能失調　穴位按摩+中醫調理

▲醫師提醒治療蕁麻疹應建立良好的生活習慣，除了飲食控制還要兼顧充足睡眠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

48歲的陳小姐，在夏日的夜晚，手腕和手臂便出現片片紅色斑塊，癢得讓她難以忍受。一旦開始抓癢，紅疹變得更加嚴重，不僅影響睡眠，還讓她心浮氣躁。然而，這些症狀到了第二天早晨卻又消失得無影無蹤，讓她感到十分困惑。

衛生福利部花蓮醫院中醫科梁智淮醫師表示，這是蕁麻疹的其中一種典型表現。蕁麻疹，中醫稱為「風疹塊」、「癮疹」，大多因為患者體內的正氣（抵抗力、免疫力）不足，導致皮膚調節能力失衡，加上外界過敏因子如：陽光、冷熱、壓力、錶帶、手鍊的壓迫等外在因素侵擾，引發蕁麻疹的發作。

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梁醫師指出，蕁麻疹以風為主要邪氣(致病原)，《黃帝內經》有云：「風者，善行而數變」，這說明蕁麻疹的發作位置經常變換，這一刻在手腕，下一刻可能出現在手臂。依過往經驗，風邪通常會和寒、熱、濕相合，如夏季氣溫炎熱，室內冷氣過冷等等，導致不同的蕁麻疹類型發生。

以下就類型不同予以說明：

1. 風寒型：皮膚出現大小不等的風疹塊，搔癢，顏色紅偏淡或偏白，時有時無。

2. 風熱型：皮膚出現紅色斑塊或有紅色丘疹，遇熱則加劇。

3. 血虛生風型：中老年常見，皮膚紅疹或丘疹，夜間或黃昏時搔癢更厲害。

4. 血熱型：常見有劃紋症，搔抓以後起紅紫斑塊。

治療期間除了服用中藥，應建立良好的生活習慣。飲食方面，少吃容易引發過敏的食物，避免燒烤、油炸、辛辣的食物，減少甜食、精緻食物和酒類的攝取，睡眠方面應避免熬夜，晚上11點前入睡，且盡量維持每晚睡滿7小時以上。

此外，針對陳小姐的病況，梁醫師建議可按摩手臂上的曲池穴和大腿膝蓋內側的血海穴，曲池穴位於手肘彎起時，肘關節外側會有橫紋，向肘間方向按壓會有的凹陷處；血海穴則在膝蓋內上角，往內往上約三指幅處。這兩個穴道可以清血熱達到止癢的功效；而蕁麻疹發作時，可用冷水濕毛巾敷在風疹塊上，避免搔抓造成更大的發作。

經過一段時間的中醫調理後，陳小姐的蕁麻疹發作頻率逐漸減少，症狀也比之前輕微了許多。梁智淮中醫師強調，蕁麻疹的治療重在調整體內的正氣，隨著中藥的服用和日常生活習慣的改善，身體的免疫力會逐漸恢復平衡，從而在面對外界天氣變化或過敏因子時，能夠更順利地應對，減少症狀發作的機會。

