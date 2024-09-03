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每年7千多人死於肝癌！　「肝炎、肝硬化、肝癌」講座開跑

▲▼解析「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲，肝基會將舉行講座。（圖／好心肝提供）

▲解析「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲，肝基會將舉行講座。（圖／好心肝提供）

記者張鈜閔／綜合報導

肝癌被列為十大癌症死因之一，每年新確診的肝癌病例超過1萬，每年導致7千多人，還有5千多人死於肝硬化，被認為是「國病」。因此肝病防治學術基金會（肝基會）將於9月7日（週六）上午10點，舉行「肝炎、肝硬化、肝癌」衞教講座，希望提升民眾對於肝病的認識並加強防治。

肝基會曾分享1個案，68歲黃先生是「母子垂直傳染」的B肝患者，家中7個小孩都從母體傳染到B肝，自己的三哥、三姐在50幾歲時得肝癌，發現後不到半年相繼病逝，他則是在學生時期因為捐血發現，但當時沒有追蹤的觀念，37歲時因身體不適住院，進一步才發現肝臟藏有兩顆腫瘤，之後反覆復發3次，但因他勤於追蹤，至今已31年。醫師指出，肝病不可輕忽，肝癌的發生與台灣B肝、C肝盛行率高有關，早期約有八至九成是B型肝炎、一至兩成是C型肝炎所致。

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「肝炎、肝硬化、肝癌」衛教講座，將由台大醫院的楊宏志醫師和梁嘉德醫師主講，楊培銘教授擔任主持人，他們將深入探討慢性肝炎與肝癌的關係，並介紹肝癌的治療與照護方式。講座將在台北市公園路30之1號B1的好心肝講堂舉行。

有意願參加講座的民眾，可以撥打0800000583，或使用Google表單進行線上報名。

▼解析「肝炎、肝硬化、肝癌」講座報名Q Rcode。（圖／好心肝提供）

▼解析「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲，肝基會將舉行講座。（圖／好心肝提供）

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關鍵字： 肝癌

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