高級牛排館「Lawry's」辣根醬漂白劑超標！2款印度咖哩檢出蘇丹紅

▲知名牛排餐廳Lawry's Taipei進口的「辣根醬」檢出二氧化硫超標。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中知名牛排餐廳「Lawry's」從美國進口的「辣根醬」檢出二氧化硫（漂白劑）超標；另還有2批從印度進口的「混合香料粉（咖哩用）」檢出蘇丹色素一號、日本進口的冷凍丁香魚檢出重金屬鎘超標。

食藥署今總計公布16項不合格產品，其中勞瑞斯股份有限公司從美國進口的「辣根醬（HORSERADISH WHITE PREPARED X HOT）」檢出違規，牌名為「BEAVER」，該公司正是位在信義區知名百貨BELLAVITA寶麗廣場裡的牛排餐廳「Lawry's Taipei」，該批違規產品檢出二氧化硫0.034g/kg，總計312公斤，全數退運或銷毀。

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食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，漂白劑「偏亞硫酸氫鈉」於其他加工食品用量以二氧化硫殘留量計為0.030g/kg以下，因此該批產品不符合規定，在8月12日開始已針對美國進口調味醬採逐批查驗，將持續到114年2月11日。

▲▼兩款印度咖哩檢出蘇丹色素一號。

不合格產品中還有2批從印度進口的「混合香料粉」檢出蘇丹色素一號，分別是「Rajmah Masala混合香料粉（紅腰豆咖哩用）」和「Pav Bhaji Masala混合香料粉（馬鈴薯咖哩用）」，品牌名皆為「M.MOTILAL MASALAWALA（GRANT ROAD）」，兩批產品總計4.6公斤，全數退運或銷毀。另外還有1批從日本鹿兒島進口的「冷凍丁香魚」檢出重金屬鎘0.12mg/kg，超出標準限量0.05mg/kg，總計15公斤同樣退運或銷毀。

▲日本進口的冷凍丁香魚檢出重金屬鎘超標。