肺腺癌6前兆「胸痛、容易喘」小心　營養師揭飲食4建議

▲營養師提醒，肺腺癌預防平時可留意食物選擇，像是增加蔬果、避免加工食品攝取。（示意圖／記者趙于婷攝）

文／華人健康網

知名魔術師劉謙證實自己罹患肺腺癌，今年2月中已動完手術，目前定期回診追蹤，他也為此戒掉了多年菸癮。國人罹患的肺癌種類以「肺腺癌」最為常見，肺腺癌常見症狀包括：不停咳嗽、胸部疼痛、呼吸急促容易氣喘、食慾不佳、體重減輕與疲勞感。趙函穎營養師提醒，預防肺腺癌透過正確飲食，能保護肺部，避免風險。

根據衛福部公布112年國人十大死因，癌症仍占據首位，並已連續42年高居第一名，其中肺癌持續20年排名第一。並且，台灣每年新增肺癌人數約1萬5000人。肺腺癌是肺癌的一種，屬於非小細胞肺癌，是肺癌中最常見的類型。肺腺癌高風險包括：空氣污染、廚房油煙或二手菸等關聯性比較大。

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預防肺腺癌，飲食4點建議

趙函穎營養師表示，在預防肺腺癌方面，選擇正確的飲食可以為我們的身體提供有效的保護。研究顯示，富含抗氧化劑、纖維、維生素及礦物質的飲食，不僅有助於降低自由基對肺部細胞的損害，還能夠減少癌變風險。以下是推薦的幾項關鍵飲食建議：

1.增加蔬果攝取：

蔬菜和水果中富含的維生素C、E及β-胡蘿蔔素等抗氧化劑，能夠幫助身體抵禦自由基對細胞的攻擊，從而保護肺部健康。深色蔬菜如菠菜、胡蘿蔔，還有富含維生素C的水果如柑橘類、奇異果，都是我們日常飲食中不可或缺的部分。鼓勵大家每天攝取多樣化的蔬果，能增強免疫力。

2.攝取Omega-3食物：

Omega-3脂肪酸具有優秀的抗炎作用，對於減少體內慢性發炎狀態有幫助，進而降低罹患肺腺癌的風險。深海魚類如鮭魚、鯖魚，還有亞麻籽、胡桃等堅果，都是Omega-3的優質來源。我建議每週食用兩到三次富含Omega-3的食物。

3.避免加工食品和高脂肪飲食：

加工肉品如香腸、培根等含有亞硝酸鹽，這種化學物質已被證明與多種癌症有關。同時，高脂肪飲食會增加體內的氧化壓力，也可能提高罹患肺癌的風險。因此，我們盡量避免高油脂的食物，選擇天然、低脂的食材來維持健康。

4.控制鹽的攝取量：

過量的鹽分攝取對健康有不良影響，特別是對高血壓及腎臟病患者。為了降低癌症風險，我建議大家在日常飲食中使用少量的鹽和調味料，保持食材的原味。

肺腺癌患者，飲食3要訣

趙函穎營養師表示，對於已確診肺腺癌的病人來說，除了正規的按照醫囑的治療之外，外在飲食跟心靈建議這樣做：

1.補充營養密度高的食物：

癌症患者的身體需要更多的營養來支持他們與病魔對抗。治療期間的可能會造成食慾不振、嘔吐等情況。

因此，我們應選擇營養密度高的食物，如全穀類、瘦肉、魚類、豆類等，這些食物能夠提供充足的蛋白質、維生素和礦物質，幫助患者維持良好的身體狀況，也協助完成治療的進行。

2.選擇柔軟易消化的食物：

許多患者在化療或放療期間會出現消化問題，這時候應選擇柔軟、容易消化的食物，如蒸蛋豆腐等，這些蛋白質不僅能夠緩解胃腸不適，還能夠幫助患者更好地吸收營養。

3.少量多餐：

由於食慾不振是癌症患者常見的問題，採用少量多餐的方式可以減少胃部不適，並且保證足夠的營養攝取，可以用豆漿蒸蛋或是分次補充瘦肉魚，來確保蛋白質的攝取。

趙函穎營養師提醒，避免採用斷食的方式，以為可以餓死癌細胞，這是絕對錯誤的方法。

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