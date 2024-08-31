29歲男婚後「性行為困難」　泌尿醫檢查：GG被埋陷

▲有男性婚後準備要性行為時，才發現自己是蹼狀陰囊。（示意圖／取自視覺中國）

記者張乃文／台北報導

一名29歲男性婚後要性行為時，發現自己是包莖，且是「蹼狀陰囊」，陰莖海綿體埋陷在陰囊的皮膚中，無法和另一半進行性行為，後續經開刀才順利恢復。醫師表示，若將陰莖90°垂直拉起，而陰囊與陰莖的連接點，超過一半的陰莖長度，就是有蹼狀陰莖，建議就診評估。

泌尿科醫師呂謹亨說，一位29歲的患者近日結婚，準備和另一半性行為時，卻發現自己因為是包莖，加上陰囊的皮膚直接連到龜頭冠狀溝處，也就是所謂的「蹼狀陰囊」，勃起時幾乎整根硬挺的陰莖海綿體，埋陷在陰囊的皮膚中，原本病患只想割包皮，但割完發現，失去包莖的支撐，整根陰莖反而陷得更深。

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呂謹亨提到，陰囊像布袋一樣，陰莖整根被埋進去。甚至有種縮陽入腹的感覺，最終病人仍接受蹼狀陰莖切除手術，經過一個月的休養，傷口癒合後也順利進行性行為。

呂謹亨說明，蹼狀陰莖是指，陰莖與陰囊相連過多，造成外觀異常，可能會性交困難。初步自行評估的方式是把陰莖90°垂直拉起，若陰囊與陰莖的連接點「超過陰莖長度的一半」，就是有蹼狀陰莖，建議與醫師討論，評估治療。

呂謹亨指出，治療方式是經由手術將過多的陰囊皮層切除，將相連部分分開並縫合，讓埋藏的陰莖釋放，如果有包莖或是繫帶過短的問題，也可一併手術處理。