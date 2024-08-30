塑化劑超標！北市抽驗「魚油、蜂膠」2產品違規須下架銷毀

▲北市衛生局公布113年度市售食品塑化劑含量監測結果，違規產品速清魚油。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

塑化劑屬於環境荷爾蒙，過量接觸恐影響生殖系統，北市衛生局今（30）日公布最新抽驗結果，發現兩款市售膠囊錠狀食品塑化劑超標，分別是秉新藥業的「速清魚油」與中化裕民的「綠芙特級高單位蜂膠軟膠囊」，違規產品都必須下架回收並銷毀。

北市衛生局至北市賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品，共計25件產品（10件膠囊或錠狀食品、5件嬰幼兒食品、10件油脂）檢驗9項塑化劑，結果2件超過監測值。

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北市衛生局科長林冠蓁說明，違規產品為「速清魚油（有效日期：2026.4.28）」檢出鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）54 ppm （監測值：9 ppm以下）及「綠芙特級高單位蜂膠軟膠囊（有效日期：2025.12.21）」檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）6 ppm （監測值：0.6 ppm以下），都超過指標值，已通知業者下架。

依據衛生福利部「降低食品中塑化劑含量之企業指引」中，每日攝取量少於100g（mL）者之產品，其塑化劑檢出量經計算，超過10%每日耐受量（TDI）應即時通報衛生機關，2項產品雖未達通報衛生機關列管之標準，惟業者皆已下架回收並銷毀。

▲塑化劑違規產品綠芙特級高單位蜂膠軟膠囊。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局表示，塑化劑並非合法食品添加物，只是可能來自於食品原料或加工過程中透過塑膠材質設備、容器或包材等之游離溶出而間接污染，所以應自源頭及製程加以管理。

衛福部食藥署於100年10月制定「降低食品中塑化劑含量之企業指引」，其中表示部分塑化劑會干擾動物內分泌系統，導致生殖、發育和行為異常，長期累積可能會對健康造成影響，故針對飲料、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品、油脂類、米麵製品、甜點及其他加工食品等訂有「企業監測塑化劑指標值」，提供業者自訂預防或改善產品受塑化劑污染的品質管理。

北市衛生局提醒業者，務必落實自主管理，產品若有檢出塑化劑等異常情事，即得依據「降低食品中塑化劑含量之企業指引」自主管理，包括釐清塑化劑污染原因，並加以改善，以達降低食品中塑化劑含量之目的。