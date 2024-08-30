男嬰吐奶逾一周竟是罹病！住加護、手術才脫險　家長注意4警訊

▲嬰幼兒溢吐奶在成長過程常見，但是若有持續性噴射狀嘔吐等情況，可能要注意是否疾病問題。（圖／達志影像／示意圖）



記者洪巧藍／台北報導

一名剛滿月男嬰在進食半小時後溢吐奶，情況持續超過一周被帶來就醫。醫師表示，寶寶已經處於電解質極度不平衡，與代謝性鹼血症，引發心肺功能抑制，檢查確認罹患「嬰兒肥厚性幽門狹窄症」被收治到加護病房並於後續接受手術治療。醫師提醒，嬰幼兒溢吐奶是成長過程常見狀況，但若出現持續性噴射狀嘔吐、夜間吐奶或膽汁性的嘔吐，腹部顯著鼓脹，務必盡速就醫。

收治個案的北醫附醫兒科部醫師簡睦旼表示，這名男嬰通常在進食半小時後溢吐奶，每次都吐得很用力，但並未影響男嬰口慾，嘔吐後仍想進食，因此懷疑可能是嬰兒肥厚性幽門狹窄症，經超音波檢查發現，男嬰胃部幽門肥厚，胃中也有無法順利通過的奶水，確診為嬰兒肥厚性幽門狹窄症。

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簡睦旼說明，嬰兒肥厚性幽門狹窄症主要是影響嬰兒胃部出口（幽門）的疾病，因幽門的肌肉異常增厚，導致食物無法順利進入小腸，反覆出現溢吐奶，目前原因還不明確。但患者因長期反覆嘔吐，可能造成電解質異常及血液酸鹼不平衡，嚴重可能造成生命危險。

簡睦旼後續為該名男嬰安排抽血，發現他電解質極度不平衡，出現低血鈉、低血鉀，且血液酸鹼異常，呈現代謝性鹼血症，顯示已嘔吐一段時間，同時出現輕微的吸入性肺炎。當下先將男嬰轉至新生兒加護病房，經過積極輸液，男嬰由危險邊緣轉趨穩定，進而接受手術治療。

負責手術的北醫附醫小兒外科主任黃富煥表示，嬰兒肥厚性幽門狹窄症主要以幽門肌肉切開手術治療，考量腹腔鏡手術充氣過程可能讓男嬰受影響的心肺功能再次惡化，因此採取傳統開腹方式，男嬰術後6小時即開始進食，逐步恢復到原先進食量，術後第四天出院，門診追蹤狀況良好。

簡睦旼說明，嬰幼兒溢吐奶是成長過程常見情形，研究發現，80%嬰兒溢吐奶發生在下食道括約肌自發性放鬆時，當胃部裝滿奶水或食物會誘發自發性放鬆；尖峰期約是嬰兒四個月大時，41-67%的健康四個月嬰兒，每天至少溢奶一次，6個月大時會明顯減少，12至14個月時仍有溢吐奶的比例降至5%以下。

至於嬰兒肥厚性幽門狹窄症造成的溢吐奶，簡睦旼分析，嬰兒肥厚性幽門狹窄症一般從嬰兒3周大左右開始，有些是出生後第1周即出現症狀，有些則晚至5個月大時出現。

主要症狀是非膽汁性嘔吐，也就是嘔吐物中沒有黃綠色的膽汁，通常在餵奶後立即發生，值得注意的是，即使嘔吐之後，嬰兒可能想要繼續吃奶，表現得很餓。另外，嬰兒體重可能增加緩慢，甚至下降，這些都是家長可以觀察的重點。