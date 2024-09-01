上班族健檢冒紅字！運動、調飲食「仍超標」　醫揭問題關鍵

▲有患者發現自己三酸甘油脂及膽固醇超標，運動後仍未降低，原因在於攝取過多高油脂紅肉。（示意圖／取自Pakutaso）

記者張乃文／台北報導

一名32歲男性上班族因為員工健檢發現BMI、三酸甘油脂及膽固醇超標，便決定開始積極運動、調整飲食，以避免增加心血管疾病與中風機率。不過，一年後體重雖然順利減下7公斤，三酸甘油脂與膽固醇卻仍維持紅字，詢問醫師後才知道，原來問題在於他平時攝取過多的「高油脂紅肉」，經過調整蛋白質來源，患者三個月內恢復正常值。

初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜提到，先前曾遇過一位32歲男性上班族，在員工健康檢查時發現自己的BMI、三酸甘油脂與膽固醇都超標。病患擔心增加心血管疾病與中風機率，便開始積極運動，並上網搜尋減重資訊，發現許多建議都提倡減少碳水化合物攝取、增加蛋白質攝取量。因此，他決定戒掉每日必吃的麵包，改以豬肉、牛肉等做為主食，也會上健身房跑步。

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許芷瑜說，患者自述堅持一年後，雖然體重順利的從86公斤減至79公斤，BMI也從輕度肥胖降至過重，但三酸甘油脂依然超標，低密度脂蛋白膽固醇也偏高，決定求助醫師。了解患者的飲食習慣後，她表示，病患的問題在於攝取過多「高油脂紅肉」。

許芷瑜提到，紅肉雖然富含鐵、鋅、維生素B12等礦物質，但其飽和脂肪和低密度脂蛋白膽固醇含量也相對較高，過量攝取，可能會提高三酸甘油脂和低密度脂蛋白膽固醇濃度。相較之下，植物性蛋白質的吸收雖然較慢，但富含膳食纖維與抗氧化的植化素，不飽和脂肪酸含量也較高。

許芷瑜說明，患者應多元化蛋白質的攝取，將紅肉與海鮮、白肉和植物性蛋白交替食用。後續調整蛋白質來源，病患在三個月內，三酸甘油脂與膽固醇恢復到正常值。

許芷瑜指出，近幾年植物性飲食，植物蛋白質風行，但許多民眾對豆類分類依然存有誤解，最常見的誤區就是把經常拿來做成甜點的紅豆、綠豆視為蔬菜豆，其實這兩種豆類與花豆、皇帝豆與豌豆仁皆屬於「澱粉豆」；四季豆和扁豆才是「蔬菜豆」；最常見的「蛋白質豆」為黃豆、毛豆。