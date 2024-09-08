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沙茶醬排不進前5！調味料「高納」排行　當心一天2匙就超標

勿忽略調味料鈉含量！　冠軍一天2匙就超標

▲營養師揭密：調味料中的隱藏高鈉，小心攝取過量！（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

衛生福利部建議，一般成年人每日鈉總攝取量，不宜超過2400毫克（約6公克鹽），然而有許多人在算鈉攝取量時，都常常會忽略掉調味料的鈉含量。對此，營養師黃品瑄分享了常見的高鈉調味料，其中前5名竟不包含重口味的沙茶醬，而是味精、蠔油、醬油、醬油膏、烤肉醬。

黃品瑄日前在臉書粉專「營養師品瑄」發文分享，就算感覺不鹹的調味料，其鈉含量也可能超乎想像，她整理了常見的高鈉調味料，以1湯匙15毫升來計算，排名依序為：味精1748毫克、蠔油877毫克、醬油750毫克、醬油膏608毫克、烤肉醬391毫克、東泉辣椒醬371毫克、牛排醬317毫克、素沙茶醬299毫克、烏醋236毫克、黃芥末醬173毫克、番茄醬167毫克、XO醬166毫克。

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黃品瑄也提供4個超簡單的減鈉小撇步：

1️、用天然食材調味：善用香料、味道重的天然食材、酸甜類水果為料理增添風味。

2️、用蒸／烤／燉烹調：使用蒸、烘烤、燉煮的方式保留食物原味，可以減少調味料使用。

3️、客製清淡口味：在外用餐時要求餐廳客製清淡口味，減少餐點內的調味料。

4️、沾醬不要淋醬：把醬料分開裝，不直接淋在食物上，可幫助減少醬料攝取。

黃品瑄也呼籲，希望民眾下次在料理或是用餐時，要記得將調味料、醬料的鈉含量納入飲控的考量。

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關鍵字： 鈉攝取 調味料 健康飲食 營養知識 飲食健康

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