思覺失調打長效針劑降6成住院風險　健保編27億補助使用率僅2成

▲凱旋醫院目前在一樓門診診療區舉辦「思覺失調症科普展」（圖／凱旋醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

思覺失調症目前沒有明確病因，普遍認為患者為「大腦生病」，在壓力下誘發疾病。國內約有15萬患者為此困擾，臨床常使用的口服藥物雖有便利性，但也因忘記服藥或抗拒吃藥而導致疾病復發、住院治療。健保署健保資料庫研究結果，長效針劑相較口服藥物能降低6成住院風險，急診風險也降低4成，雖健保編列27億元預算，但使用率僅有2成，醫界呼籲將長效針劑列為思覺失調症優先用藥之一，病友不必歷經多次復發的折磨。

在台灣，思覺失調症患者有15萬名病友。高雄市立凱旋醫院兒童青少年精神科蔡景宏主任表示，思覺失調症「原來是大腦生病了」，病友可能因腦部功能失調，出現妄想、幻覺幻聽、激動不安、整理思緒困難、辨識動作或解讀面部表情困難等症狀，好發於20-30歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長效針劑一劑3000-8000元不等，不過我國於2022年開始專款給付長效針劑，健保總額新增精神科長效針劑藥費27億元專款專用，讓思覺失調症病友在發病早期即可使用，患者依病況可1個月、3個月甚至6個月回院所治療，不需經歷多次復發的折磨，也沒有負擔地接受治療。

▲高雄市立凱旋醫院高年精神科鄭塏達主任。（圖／凱旋醫院提供）

高雄市立凱旋醫院高年精神科鄭塏達主任表示，他曾收治一名年約30歲的高材生，大學時因多疑、敏感、幻聽與被害妄想，就醫確診思覺失調症。在規律使用長效針劑不間斷下，3年前遠赴英國攻讀研究所，且順利畢業，目前在英國金融業工作。由此可見，透過治療維持病況，能防止腦部功能退化，病友仍可穩定生活。

鄭塏達指出，雖健保有給付，但目前台灣思覺失調症長效針劑治療覆蓋率僅約20％，對於醫界期望覆蓋率3-4成仍有努力空間。國內外醫界則一致建議，將長效針劑列為思覺失調症的優先用藥選擇之一。

鄭塏達引述衛福部健保署健保資料庫研究結果，顯示相較於口服抗精神病藥物，思覺失調症病友使用長效針劑治療，其住院風險降低6成、半年內精神科急性病房再住院風險降低6成；急診風險降低4成、治療後兩年死亡風險減少4成，凸顯出長效針劑對於穩定思覺失調症病況的助益。

▲高雄市立凱旋醫院院長周煌智。（圖／記者許宥孺攝）

凱旋醫院院長周煌智表示，凱旋醫院近3年（2021年7月至2024年6月）長效針劑照護成果，包含長效針劑照護人數成長逾3成；且相較於未使用長效針劑，使用長效針劑的病友，發病再住院次數較少。如果能透過積極的早期介入措施，除了可以阻緩3-4成個案發展為精神疾病，也可幫助近6成初發病的病友達到緩解。