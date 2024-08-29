「台北大巨蛋、5處社會住宅」9月起戶外禁菸　違者最重罰1萬

▲台北大巨蛋9月起除了吸菸區之外，全面禁菸。（圖／記者項瀚攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布9月起「台北大巨蛋園區」所屬的室外場所和「5處社會住宅」所屬的戶外公共區域全面禁止吸菸，違規吸菸民眾，包含使用電子煙及加熱式菸品者，可依據菸害防制法第40條第2項規定，處新台幣2,000元至1萬元罰鍰。

「台北大巨蛋園區」是北市重要新地標，包括有室內棒球場及影城、商場、旅館及辦公大樓等附屬設施。依據菸害防制法第18條第1項規定，體育、運動、電影院、旅館、商場、餐飲店、辦公大樓等之室內場所，全面禁止吸菸，但該等場所之室外場所，未納入禁菸規範。

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對此，台北市衛生局與遠雄巨蛋事業股份有限公司共同合作，擴大將「台北大巨蛋園區」所屬之室外場所納入禁菸範圍，同時為兼顧吸菸者需求，由該公司於園區內規劃設置6處吸菸區並自主管理，每日巡視勸阻違規吸菸者。

台北市衛生局健康管理科林雪蘭科長指出，依據菸害防制法第19條第1項規定，公告「台北大巨蛋園區」所屬的室外場所，除吸菸區外，禁止吸菸，及5處社宅（大龍峒、興隆D1區、興隆D2區、中南、新奇岩）所屬的戶外公共區域全面禁止吸菸，自113年9月1日起實施禁菸措施。

林雪蘭說，截至113年9月1日，已累計公告超過4,600個戶外禁菸場所，呼籲市民朋友共同營造健康的戶外無菸環境，也已結合醫療與社區資源，提供戒菸治療、戒菸衛教諮詢、戒菸班、戒菸專線（0800－636363）等多元戒菸管道，歡迎吸菸民眾多加利用。