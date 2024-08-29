醫曝「高溫傷腎」2大關鍵原因　示警10類高危險群當心

▲醫師提醒，高溫炎熱恐傷腎。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙于婷／台北報導

當心高溫熱傷害！醫師指出，炎熱高溫可能誘發「全身性發炎反應」，若再加上「水分補充不足（缺水、脫水）」，就會造成腎臟損傷，包括「長時間暴露在戶外的工作者、過度肥胖、年長者、孕婦、嬰幼兒、糖尿病、心血管疾病、中風患者、罹患呼吸道疾病以及慢性腎臟病」都是高風險族群。

熱危害包括像是熱衰竭、熱中暑等因外界溫度上升，導致身體調節失衡的狀況。台北市立聯合醫院陽明院區腎臟內科主任謝至同指出，其實人體有自我調節的機制，人體體溫大約維持在36度、37度，當身體對熱調節能力下降，核心體溫上升過快，散熱機制失衡，身體出現發炎現象。

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而腎臟是負責維持人體液體平衡的器官，因此對極端高溫特別敏感，熱傷害還可能產生橫紋肌溶解。謝至同說，橫紋肌溶解是一種急症，因橫紋肌急速損傷，導致肌肉細胞壞死，肌肉的一些蛋白質及肌球蛋白滲漏，進入血液中並出現在尿中，若沒有即時治療，肌肉破壞的太嚴重，會導致腎臟機能損傷，甚至是嚴重的急性腎衰竭。

謝至同指出，面對高溫時，除了全身性發炎反應，人體也會因大量流汗、蒸發等導致水份快速流失，若水分補充不及或不足導致脫水現象，恐造成腎臟損傷，包括長時間暴露在戶外的工作，例如軍人、戶外勞動者、農林漁牧、建築工程等或一些密閉空間者、運動選手等都是危險族群，其他像是過度肥胖、年長者、孕婦甚至嬰幼兒也都具有風險，面對炎熱高溫，身體調節能力較慢都要特別注意。

另外，有一些慢性病患者如糖尿病、心血管疾病、中風患者或罹患呼吸道疾病如氣喘、慢性阻塞性肺病等以及慢性腎臟病都屬於高風險族群。

謝至同說，人體體溫調節中樞主要是透過皮膚、毛細孔、血管和呼吸的傳導、對流、輻射和蒸發來進行調節，因此無論哪個族群若出現熱傷害，症狀大多相似，例如全身無力、頭痛頭暈、口乾想吐甚至肌肉抽筋等，嚴重的還可能出現中樞神經異常，甚至意識不清或昏迷。

謝至同提醒，為降低熱危害帶來的身體負擔與影響，溫度、濕度以及暴露的時間都是關鍵，高溫悶熱或烈日曝曬的環境，容易導致體溫調節失衡，而溼度太高的環境，也會讓人體代謝蒸發的效率變差，都儘量不要待太久，另外適時補充水分及電解質也助於舒緩。