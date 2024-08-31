她腰痛、體重下降！　泌尿醫檢查：腎臟跑來跑去

▲患者因為反覆腰痛多年，近日愈來愈厲害，檢查發現是游離腎。（圖／達志／示意圖）

記者張乃文／台北報導

一名70多歲太太反覆腰痛多年，原本就有脊椎側彎問題，卻因年紀大不願開刀，近期腰痛愈來愈厲害，頻尿和晚上起床上廁所的次數也變得更為頻繁，因情緒容易緊張，導致睡眠不佳，體重也持續下降。醫師檢查後，發現是腎臟會「跑來跑去」，也就是游離腎，後續將腎臟縫合在內側腹壁穩固的地方，解決腰痛問題。

泌尿科醫師呂謹亨提到，近日門診收治一名70多歲太太因為反覆腰痛多年，而脊椎側彎問題則是年紀大不想開刀，平時會在復健科治療。患者提到，近日右邊腰痛的情形愈發厲害，頻尿和晚上起來上廁所的次數愈來愈多，也出現睡不好的情況，情緒容易緊張，愈來愈瘦，決定前往泌尿科檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂謹亨說，問診及初步檢查後，超音波並沒有水腫或結石跡象，但病人描述腰痛的位置又和典型的脊椎肌肉疼痛不太一樣，且痛點會移動，安排尿路攝影檢查，報告出爐是「游離腎」，腎臟會跑來跑去。

呂謹亨提到，一般人腰痠、腰痛，第一個通常是想到姿勢不良、肌肉緊張、骨刺、尿路結石或感染發炎；但還有一種可能是「游離腎」。他指出，因為腎臟會在後腹腔上下左右移動拉扯，活動、勞累、久站、用餐後會有腰腹痠痛的症狀；平躺時，痠痛可能舒緩或消失。

呂謹亨指出，腎臟下垂時，會扭曲輸尿管，使得尿液、排泄受阻，造成頻尿或尿急，腎臟上下震盪，使腎臟血管被拉扯產生血尿，嚴重會引發腎水腫、腎臟疼痛、腎結石、慢性腎盂腎炎，甚至腎缺血、高血壓等；另外，腸胃受到牽扯，可能會引發消化不良、腹脹、腹瀉、便秘、噁心、嘔吐等腸胃不適。

除了先天構造異常之外，呂謹亨表示，體重短時間快速減輕、頻繁劇烈的身體活動，也可能造成游離腎。身材纖瘦的女性也容易有游離腎。他提到，先前有位年輕高瘦的女性，因為長期腰痛找不到原因，最後診斷出游離腎。

呂謹亨說明，游離腎一開始可以靠保守治療，包括束腰、增重、增加體脂肪，將腎臟固定；但年輕女性通常不願意，或體質也無法這麼做，可用腹腔鏡微創腎臟固定手術，將腎臟縫合在內側腹壁穩固的地方，可解決腰痛問題。