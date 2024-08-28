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營養師激推「9種防曬食物」必吃　綠茶也上榜

海邊,海灘,美白,紫外線,防曬,夏日 (圖／達志示意圖)

▲今年夏天特別炎熱，太陽也特別「毒」。（示意圖／達志影像。下同）

文／常春月刊

這個夏天的太陽特別毒，以為可以曬曬太陽補充維生素D，沒想到卻換來臉上的斑、各種色差！對此，營養師高敏敏提醒，皮膚代謝週期大約28天，如果真的曬黑也不用緊張，做好防曬&多補充幫助美白的營養素，皮膚代謝過後，還是會慢慢白回來的！

1、番茄

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豊富茄紅素可抵抗紫外線、減少曬傷的機率；維生素C也可以抑制酪胺酸酶的活性，減少黑色素生成。

2、西瓜

茄紅素+維生素C有效幫助對抗紫外線。

▲▼ 營養師點名「5種防曬食物」 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

3、紅心芭樂

維生素C之王。每100g就含有214.4毫克的維生素C，可以有效對抗紫外線、幫助抗氧化，預防自由基傷害。

4、莓果

例如藍莓、草莓、桑椹都富含花青素。不僅可以抵抗紫外線傷害，還有美白效果；花青素還有抗氧化、抗癌的功效。

5、胡蘿蔔

豐富的β-胡蘿蔔素轉化為維生素A之後，可防止皮膚曬後粗糙，也是維持夜間視力的關鍵營養素。

6、綠茶

茶多酚阻擋紫外線，可抑制黑色素形成，也有抗氧化、清除人體自由基的功效。

7、堅果

豐富維生素E可減少皺紋、細紋，維持肌膚彈性，也有防止曬傷的功效。

8、鮭魚

Omega-3減少紫外線引起的皮膚傷害，減少皮膚老化、敏感、乾燥等狀況

9、黃豆製品

異黃酮有抗氧化效果，減少紫外線傷害，也可以刺激膠原蛋白、透明質酸增生，使皮膚維持彈性。

延伸閱讀：
·擦了防曬，為何還曬黑？醫揭「2大盲點」：超多人沒做到 一般活動4小時就得補
·夏天曬超黑！營養師授美白飲食秘訣 「這些食物」最好晚上吃：芒果、木瓜、香菜上榜

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關鍵字： 常春月刊 防曬 美白

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