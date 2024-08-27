剴剴案社工涉2罪遭起訴！竄改訪視紀錄　工會：紀錄補正是通常程序

▲兒福聯盟社工遭起訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者張乃文／台北報導

台北1歲男童「剴剴」受虐致死案，台北地檢署除了起訴劉姓保母姊妹，也指出負責督導的兒福聯盟陳姓女社工訪查不實，依過失致死、偽造文書等罪嫌起訴，檢方更表示陳女態度惡劣，建請法院從重量刑。台北市社工職業工會列出5點聲明，呼籲各界秉持無罪推定原則，同時也說明，紀錄補正是社福界面對重大案件及媒體事件的通常程序。

台北市社工職業工會提到，尊重檢調調查結果，但也呼籲大家秉持無罪推定原則，「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪」。並呼籲，法官於司法審定過程中，邀請具社福實務經驗人員擔任專家證人，以利相關證據判定。工會說明，起訴書指出，護理師詢問主要照顧者為何人時，謊稱主要照顧者為外婆，但在社工的語境裡面，社工會說保母或寄養家庭叫「替代照顧者」，家屬內主要負責決策跟照顧才叫「主要照顧者」。

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工會說，當需要回應醫療決策事件時，會把家內有法律決定權的稱為「主要照顧者」，因此在社工的語境裡面主要照顧者，並不一定等於實際照顧的人。工會提到，「司法界對於社福體系的運作或許不甚了解」，這對社福環境是一大打擊。

工會表示，起訴書第7頁通篇指出，修改紀錄是推卸訪視內容責任，掩蓋過失致死犯行，但「紀錄補正」是社福界面對重大案件及媒體事件的通常程序，為因應各界索資需求。補正資料若有疑義可以檢視，不宜直接臆測為不良動機，或藉此判斷犯後態度惡劣，如因此造成偽造文書或登載不實之犯意，需要有更嚴謹的證據。

工會認為，從起訴書更可看見，社會安全網不應成為「社工安全網」，除了社工以外，鄰居、居家托育訪視者、牙醫等都可以是社會安全網的好夥伴。對於此案造成生命的殞落，工會表示悲痛，而為了不讓事件再發生。更應該理性看見和討論系統發生什麼事情，盼社福體系與社會大眾能有更多理性公開的對話。

工會也向社工喊話，此次有社工夥伴被起訴一定造成很大士氣打擊，「同時記得告訴自己，我們不是一個人。社工要團結一致，一起跟社會大眾釐清我們社福體系中的困境」。