衛生局稽查鶴茶樓「未發現蟑螂」　揪1缺失未改善最重罰2億

▲有民眾喝鶴茶樓飲料喝到小強。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

記者趙于婷／台北報導

台北市一名男子25日到手搖飲店「鶴茶樓」買飲料，飲用後發現芝麻凍有脆脆的「爆漿口感」，打開才知吃到蟑螂，氣得po網爆料，店家也隨即自行暫停營業。台北市衛生局今傍晚回應，業者自行停業到8月30日，今仍派員前往稽查，原料及容器內皆未發現異物、病媒，但未能出示員工體檢資料，已要求9月2日前改善，若屆期未改善最重可罰2億元。

該名男子在「爆料公社二社」表示，他25日到鶴茶樓飲料店消費，購買了一杯有芝麻凍的奶茶，飲用的過程中，發現嘴裡有脆脆的口感，因此相當好奇內容物是什麼。沒想到，拆開杯子的封膜，男子才發現，杯底竟然有好幾隻蟑螂，且他還咬到一隻爆漿。

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店家在事發後，自行停業到8月30日，但台北市衛生局今仍派員前往稽查，食藥科科長林冠蓁表示，業者公告自8月26日停業至8月30日，但為瞭解案內產品製程及現場作業環境情形，今日已前往依食品良好衛生規範準則進行稽查，現場查核產品製程及使用等相關食材原料、容器來源及保存方式尚符合規定，原料及容器內皆未發現異物、病媒。

但該店家未能出示員工體檢資料，衛生局已責令業者於9月2日前改善完竣，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。