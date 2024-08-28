吃鳳梨「精液會變甜」？泌尿醫吐真相：試試無妨

▲想靠吃鳳梨改變精液味道？泌尿科醫師搖頭。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

曾有女網友追隨網紅腳步，實測「靠吃鳳梨讓下體變香」，據說分泌物會散發甜味，怎料最後不但沒飄香，還流出如透明膠水的分泌物嚇壞她。若換做是男生，飲食是否會改變精液味道？泌尿科醫師王建勝坦言，有點困難，而網路盛傳吃香蕉、鳳梨會讓精液變甜，這些食物對健康有益，他笑喊「試試無妨，自己覺得是沒有差別啦！」

「吃鳳梨，精液的味道就不會那麼重」是真的嗎？王建勝醫師在粉專《蕉給我處理 泌尿科王建勝醫師》拍攝影片說明，精液的主要成分是水，還有些提升精子活動力的果糖、葡萄糖、酵素和蛋白質，若想要改變精液的味道，他坦言「其實是有困難的」。

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▲吃鳳梨有益健康，醫師認為「試試無妨」。（示意圖／本報資料照）

王建勝接著說，曾聽過患者及網路流傳，吃香蕉、鳳梨會讓精液味道變甜，倘若吃的是蘑菇、香菇、蘆筍則會使精液變臭。他認為，前述食物都有益於健康，因此試試無妨，不過他個人覺得沒有差別、食物不影響精液味道。

此外，也有人提出食物對「尿液的味道」也有影響。王建勝則指出，尿液的成分同樣是水，大部分經過腎臟過濾後，食物的味道就不會殘留了，他的看法是食物對尿液味道影響不大。