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婦長期膝痛就醫才知「O型腿」第四期　靠矯正手術助恢復

陳威仁醫師指出，高位脛骨矯正手術可將O型腿矯正為正常腿型，進而延長膝關節的使用壽命。（中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

圖、文／鏡週刊

一名50歲的女性病患長期膝蓋內側疼痛，經藥物和復健治療一段時間，皆無法改善症狀，求診中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師陳威仁，經過X光檢查，診斷為第四期的退化性關節炎合併內翻膝(O型腿)，醫病溝通後，執行高位脛骨矯正手術，將O型腿矯正為正常腿型，分散內側過多的壓力，進而延長膝關節的使用壽命。

陳威仁醫師表示，膝關節會跟著年齡的增長，漸漸出現退化性膝關節炎的症狀，例如疼痛、腫脹等，初期會以衛教的方式，建議病人在疼痛時候要適當休息，減少膝蓋久蹲或久跪，或是帶護膝保護支撐，以及體重控制，避免膝蓋反覆積水發炎，造成關節軟骨的破壞，再輔以藥物、熱敷、復健，甚至使用針劑治療，例如玻尿酸的注射。然而當症狀已經無法單靠保守性治療時，就需考慮手術的介入，比較輕微但頑固型疼痛的關節炎可以考慮關節鏡清創，嚴重的關節炎則需考慮人工關節置換手術。

人工關節置換手術在手術過程中會犧牲掉十字韌帶，雖然對老年人的走路行走功能，不會有太大的影響，但對年輕且活動量較大的退化性關節炎患者，接受人工關節置換手術，不見得是一個最好的選擇，人工關節有使用年限，高位脛骨矯正手術又稱為保膝手術，是另一個手術選擇，術後恢復可以擁有比較好的活動角度及較高的活動量。

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陳威仁醫師指出，高位脛骨矯正手術前會照整隻腳的X光片，再從髖關節中心畫一條線到腳踝正中心，這條線會穿過膝關節正中間，天生有O型腿比一般正常軸線病人有4-5倍關節退化的機率。手術前會先行電腦斷層掃描，再透過3D列印技術，做好手術前的計畫模組，量測需矯正的角度，手術中會藉由3D列印模板，在脛骨(小腿骨)切割一條線，精準矯正腳的軸線，再輔以鋼板做固定，以此將原來集中在膝內側的壓力，分散至中間偏外，可改善疼痛，讓關節內側縫隙增加，甚至有軟骨再生的功用，進而延長膝關節的使用壽命。


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關鍵字： 鏡週刊 O型腿 膝痛

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