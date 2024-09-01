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一堆人以為「1款餅乾」健康！醫驚喊：劇烈升糖的魔物

▲▼蘇打餅乾,麵條,義大利麵,寬麵,筆管麵。（圖／翻攝自pixabay）

▲很多人以為蘇打餅乾健康，殊不知吃了血糖秒飆升。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

糖對於人體的傷害眾所皆知，但不只甜食會造成血糖波動，一堆人認為健康又能解嘴饞的「蘇打餅乾」竟藏地雷？家醫科醫師李思賢分享，一名患者在空腹時吃了一片蘇打餅乾後，血糖竟秒飆升至183 mg/dl，讓他忍不住直呼，「是個劇烈升糖的魔物！」

家醫科醫師李思賢近日在粉專思思醫師，陪你健康的好朋友發文透露，不知道為什麼，很多人會把蘇打餅乾當做健康食物，尤其在肚子不舒服或半夜餓醒時都會選擇吃它，平時桌上也會放上幾包。但大家不知道的是「蘇打餅乾其實是個劇烈升糖的魔物」。

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李思賢接著說，好多患者都不自覺地吃蘇打餅乾吃了好一陣子，因為潛意識認為它比洋芋片或其他餅乾還健康。曾有一名患者空腹在吃了一片蘇打餅乾後量測血糖，結果立刻飆到183 mg/dl。他強調，一個人的數據當然不能代表所有人，若有血糖方面的疑問都可諮詢醫師。

食品技師張邦妮曾說明，傳統的蘇打餅乾是麵粉、糖、鹽、雞蛋等原料製成，但現在為了滿足大家的喜好，會再添加棕櫚油、奶油、牛油等，讓口感更酥脆，所以多半油脂含量都偏高，鈉含量也不低。

以脂肪含量來說，張邦妮表示，某些有夾心的品項，每100公克可能超過35公克的脂肪，簡直跟巧克力不相上下；只有餅乾沒夾心的品項，每100公克也有將近600毫克的鈉含量，容易讓每日攝取的鈉含量超標。至於熱量，市售蘇打餅乾平均每100公克的熱量，約450～550大卡，3、4片就相當於半碗飯，所以很涮嘴一直吃，不知不覺就多攝取一碗飯，難怪都瘦不下來。

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關鍵字： 飲食健康 血糖 升糖 蘇打餅乾 李思賢醫師 家醫科 洋芋片 食品技師張邦妮

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