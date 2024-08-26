關鍵3招！　泡麵也能健康吃

▲普渡不僅是民俗節日，也是許多超市、量販店的重要檔期，藉此促銷泡麵、罐頭、餅乾等商品。（圖／CTWANT提供）

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考慮到久放好保存、有包裝隔絕香灰，多數人會選擇乾貨類主食做為供品，例如泡麵、麵條、包裝米等，其中又以泡麵最受歡迎，但泡麵常被視為「邪惡食物」，專家表示，只要挑選無油炸麵體、同時先以熱水過油，再加上滿滿青菜，其實泡麵也能吃得健康。另外，考慮到現代人的生活習慣，愈來愈多「素三牲」商品，例如麵包三牲、果凍三牲，而它們的熱量甚至比真三牲更高！

每到普渡檔期，量販、超市等賣場總是會堆了滿坑滿谷的泡麵商品，因為這正是消費者最愛購買的普渡供品之一。營養師程涵宇表示，如果要選擇較健康的乾貨主食作為供品，她比較推薦含有纖維質燕麥片，而不推薦泡麵，但如果真要吃泡麵，就建議選擇非油炸麵體較為健康。

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「一般泡麵的油炸麵體是藉由油炸瞬間高溫加熱，降低麵條中的水分含量，並且使麵體產生孔洞。所以麵體以熱水沖泡3分鐘左右即可軟化食用。非油炸麵體則採熱風乾燥法乾燥，則是利用烘乾方式去除水分，脂肪含量為油炸麵體的四分之一左右。」程涵宇說，雖然油炸麵體較香，但飽和脂肪酸與熱量都較高，不利心血管健康，所以建議選擇非油炸麵體。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾表示，享用泡麵可利用「二次煮法」減鈉、減油。先將泡麵過一下熱水，這時會有一些油浮出來，等到麵條微軟、倒掉水，再加入第二次熱水，調味醬不要全下，避免攝取過量的鹽，另加入青菜和雞蛋，這樣就能讓泡麵也能有均衡營養。

▲因應現代人生活模式，市面上也出現許多麵包三牲、果凍三牲，但當心攝取更多熱量。（圖／資料照／CTWANT提供）

另外，三牲是普渡必拜的重點供品，需要準備全雞、全魚、三層肉，食藥署提醒，由於豬肉、雞肉、魚類等三牲食物在祭拜時多會以保鮮膜包裹，祭拜後建議直接將接觸保鮮膜的皮去除，以免吃下保鮮膜因接觸油脂而溶出的塑化劑。

但現代人生活繁忙，越來越多人難以準備三牲，因此也衍生出許多素三牲商品，例如最常見的豆製品做成的素三牲，還有年輕人較青睞的麵包三牲、果凍三牲、雞蛋糕三牲。

營養師高敏敏表示，三牲的熱量並不低，但素三牲卻更高，例如一隻重1092公克的全雞，熱量約2708大卡；但以豆製品製作的素大雞熱量竟高達2728大卡。程涵宇則提醒，麵包三牲、雞蛋糕三牲都有澱粉攝取過多的問題，而果凍三牲則有高糖分的風險，事實上都有健康疑慮，建議挑選成分較單純的品項。

其他受歡迎的供品還有整箱的零食與飲料，程涵宇建議選擇小份量分裝者，藉此控制每次食用的份量，而且也可以選擇無調味堅果、海苔、無糖茶飲這類無負擔的零食，畢竟中元普渡要祭拜的是好兄弟，而不是你的五臟廟哦！

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