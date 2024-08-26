吃普渡供品易拉肚子　營養師解答

▲中元普渡時，家家戶戶都會準備澎湃食物、乾貨祭拜，專家提醒若不當心恐怕會導致食物中毒。（圖／CTWANT提供）

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普渡拜完「好兄弟」後，許多人都有水果不甜、食物走味，吃了容易拉肚子等經驗，民俗上認為是「好兄弟吃過，將食物中的氣吸走」所致，但科學上則是因為細菌孳生導致食物中毒，專家提醒，中元普渡祭拜的時間正值炎熱午後，建議挑選有包裝的供品，尤其祭拜的香別直接插進食物裡，否則食物中毒的風險會大幅增加！

普渡是每年農曆7月1日至7月30日，鬼門開到鬼門關期間，任何一天都可以進行，主要是祭祀祖先、地基主、好兄弟。但現代人工作繁忙，為了祭祀方便，大多會將中元節與普渡日期安排在同一天進行，也就有了中元普渡。

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命理專家雨揚老師表示，普渡適合的祭拜時間是下午1點後，因為太早陽氣過盛，好兄弟無法享用，但最晚在傍晚5點前要祭拜完畢，所以適宜的祭拜時間在1~4點之間。此外，每一個供品都需要插上香，這樣好兄弟才可享用，如果可以最好插3炷香，讓所有的好兄弟有時間慢慢品嘗，才不會有怨念，當香燒完之後就可擲茭結束祭拜。

食用祭拜的食物後，經常發生拉肚子的情況，有些人認為是好兄弟享用食物才會如此，但實際上卻與細菌滋生有關。營養師程涵宇表示，中元普渡在悶熱的午後祭拜，再加上線香燃燒完畢需等待1小時，同時又有香灰飛散，這些因素都讓細菌有機會汙染食物，因此容易造成食物中毒。

▲普渡供品上都要插著線香，好讓好兄弟盡情享用，但建議以膠帶黏貼在供品外包裝，避免直接接觸食物。（圖／CTWANT提供）

程涵宇建議，祭拜時盡量避免陽光直射食物，若有準備飯菜，室內不要擺放超過2小時，戶外不要超過1小時，拜完後盡速放進冰箱。另外，線香不要直接插入新鮮食物內，避免食物沾到紅色染料、香灰，可以用膠帶將線香黏在盤子上或外包裝。

祭拜後的食物千萬不要放在室溫直到晚上才吃，食用前一定要確實復熱，建議可以再次烹調處理，例如將三牲中的豬肉料理成滷肉。其他如鹽度低、甜度低的食物由於不易保存，建議可先吃，如果聞到食物有異味，就要立刻丟棄，千萬不要猶豫。

▲準備普渡供品，營養師程涵宇認為最重要的是「不要買過量」。（圖／程涵宇提供）

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