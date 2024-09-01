一愛愛就很痛！人妻忍10多年「突被提離婚」　夫喊：再也受不了了

▲人妻一愛愛就痛，卻為了愛隱忍10多年。（示意圖／記者周亭瑋攝）

文／曾寶瑩博士

【忍痛的是我，為什麼他要離婚？】

「好久不見了，妳好嗎？」直播後，收到一封來信，看了心情很複雜。

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一個多年以前，上過我手愛工作坊，讓我留下深刻印象的女生。因為她來上課的時候，肚子大到完全無法忽視，我一看到就指著她肚子問：「妳肚子這麼大，還想學親密按摩？」她咧嘴大笑說：「要餵飽老公啊！免得他偷吃～」

算算時間，小孩也16歲了，真的是好久不見啊～這麼久沒聯絡，寫信給我不可能是敘舊吧。職業病一犯，心頭隱隱擔憂，難道是性生活出了問題？

「寫信給妳，是因為看了直播，妳講的根本是我的問題。」

「我和先生幾年前離婚了，他說是因為跟我做愛，我都很痛，他沒辦法撐下去了。」

離婚？怎麼會！記得那時候來上課的她，講到老公都笑咪咪的，回家跟老公練習後，還回饋說「老公很喜歡、很享受」，這樣的她，居然有做愛痛的困擾，還搞到離婚？

「其實，我和老公做愛一直都很痛。 但我很愛老公，老公有性慾我也會想滿足他，而且有做愛，就可以感受到他對我的需要，我也會比較安心。」

「我都忍痛和他做愛。 那時候去上課，一方面是因為懷孕，怕他不滿足。 一方面也是想著，以後是不是可以都用手就好，那就不會痛了。」

看到這，我才知道，原來當年她用燦爛的笑，掩飾了多少的煩惱和擔憂。這封信很長，她告訴我剛開始老公很驚喜，也很享受她用手來滿足他。但後來，小孩出生過了半年，老公還是很想要，進入後兩個人緊密結合的做愛，所以她只好用以前的方式，繼續忍痛和老公做愛。

直到幾年前，老公突然跟她提離婚，說再也受不了，每次做愛她表情都很痛苦。

「我真的很難接受……我不懂，痛的是我又不是他，他有什麼好受不了的？怎麼可以因為我痛，就要離婚……但再怎麼不接受、不明白，我還是只能簽字離婚了。」

▲曾寶瑩提醒，做愛痛真的不要忍，忍久很容易傷感情。（示意圖／免費圖庫pexels）

「那天聽妳的直播，我邊聽邊想，難道他是對我有愧疚感、罪惡感，甚至因為這樣討厭自己......漸漸地，我覺得好像有點比較瞭解了，或許他也會難過吧……。」

是啊，感情那麼好，妳痛他也會難過，女生做愛會痛，伴侶往往也會跟著心痛，妳忍痛和他做愛，是不忍心拒絕他對妳的渴望；他看妳痛還是要做，也可能是想維持和妳之間的親密熱度。

伴侶做愛，從來就不只是性慾的問題，更多時候是親密和性慾的交織。

痛就不做，壓抑慾望；痛也要做，心理愧疚。這是很多因為「做愛痛」煩惱的伴侶，都會經歷的親密難題，也是我為什麼一直要提醒大家，做愛痛真的不要忍，忍久很容易傷感情。

在信裡她還告訴我，離婚後她對感情失去了信心，雖然和一些男生處得很好，也確實有點心動，想再談場戀愛，但她就是不敢和對方交往，連小孩都拜託她談戀愛了，她還是不敢跨出那一步，因為她怕對方又要因為做愛痛的問題而離她遠去，但聽完直播，她覺得這個困擾似乎是有機會可以改變的，所以，她預約了諮詢，希望我可以再陪她一次，讓她不用再因為做愛痛而不敢踏入下一段感情。

整封信看完，心情真的很複雜……。想起我們最初相遇那幾年，我滿腔熱血引入國外的成人性教育工作坊，心想如果大家能學更多實用的性知識、性姿勢，或許就不會有那麼多性愛的煩惱了，但也是那段經歷，讓我知道有很多性困擾是工作坊無法處理的。

比方說，那時候有學員因為做愛會痛進不去的問題來問我，「她和先生可以怎麼做，才能克服那樣的問題？」但當時的我根本不知道那樣的狀況就是陰道痙攣，要順利進入得解開身體的恐懼反應，所以和她們夫妻倆討論了各種進入的姿勢和前戲的技巧，希望角度對了、前戲夠了，就能順利進入了，也就不會痛了，但這些方式根本就沒用。

我也是因為這樣才開始接觸到性治療，才知道反覆痛的做愛痛（性交疼痛）和會痛進不去（陰道痙攣）就算很興奮、有高潮，也無法抵銷進入的痛感。

▲人妻最終簽字離婚，卻因做愛痛不敢和新對象交往。（示意圖／123RF）

看完信，我一方面覺得很難過，想著如果當年就知道這麼多，或許就能讀出她笑容底下掩飾的困擾和擔憂，也許就能上忙，改善她做愛會痛的問題。那麼現在的她，或許還和先生維持著美好的婚姻。

一方面也覺得有點慶幸，還好我現在會了，還好我有做直播，還好她有看直播，還好還好，她還願意來找我～呼，真的，還好還好，她真的預約了，我們也就要見面，回信告訴她，我很期待可以見到她，也很期待可以跟她一起改變她長期以來的痛苦，順道問了她，把她的故事寫出來，好嗎？因為我真的很想讓更多人知道做愛會痛這件事，比大家以為的，更容易傷到感情。

她很快地回了我的信：「寫出來啊！我相信一定還有人跟我一樣的。如果可以鼓勵別人，我很樂意。我是比較怕自己不會好，真的可以好嗎？」我彷彿看見，她像當年一樣，咧嘴笑著要我把故事寫出來，但還好，這次我也看見了，她笑完後皺著眉頭害怕的樣子。

不怕不怕喔～慢慢來，我們一步一步來，我對妳有信心！相信妳也會和別人一樣，領走我手中的性福果凍，走入下一段的人生幸福。

本文經授權轉自：曾寶瑩博士【忍痛的是我，為什麼他要離婚？】