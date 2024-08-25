不只擦防曬、撐陽傘！營養師激推6種「吃的防曬乳」

▲除了日常防曬做好之外，營養師也推薦多吃「防曬飲食」。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

夏日豔陽高照，除了熱傷害之外，還要小心曬黑、曬傷。營養師指出，除了塗防曬、戴帽子或撐遮陽傘之外，其實也可以透過飲食來幫助防曬，包括「維生素ACE、ω-3脂肪酸、多酚類、類胡蘿蔔素」都屬於「吃的防曬乳」。另外，網路上也流傳吃「檸檬和香菜」容易曬黑，通常是吃到極大量才有可能。

好食課營養師張宜臻指出，在飲食幫助防曬方面，包括「維生素A」可幫助維護皮膚、粘膜健康，保水防止乾燥，飲食可吃豬肝、地瓜、南瓜；「維生素C」具有抗氧化作用，可減少紫外線對皮膚造成的氧化傷害，飲食可吃芭樂、苦瓜、甜椒、奇異果。

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而「維生素E」可幫助清除自由基，可防止肌膚受損與暗沈，過去研究搭配類胡蘿蔔素一起食用，可幫助減緩並預防紫外線造成的紅斑，飲食上可藉由食用堅果種子或未精製全穀雜糧。「ω-3脂肪酸」可降低體內發炎反應，防止UVB誘導的紅斑，飲食可吃鯖魚、鮭魚或直接吃魚油。

另外，「多酚類」具有抗氧化、抗發炎特性，可幫助減緩紫外線對皮膚的損傷程度，過去研究發現食用葡萄有助於提升皮膚對曬傷的抵抗力，而綠茶中的兒茶素則可幫助預防紫外線引起的紅斑性發炎損傷；「類胡蘿蔔素」則可以減少皮膚光損傷，過去研究發現像番茄中的茄紅素即可改善皮膚曬紅情形。

而在「美白黑名單」部分，網路上常有人將檸檬、香菜、九層塔等食物列到名單中。對此，張宜臻說明，最主要原因是因為這些食物含有呋喃香豆素這成分，具有光毒性，當接觸到又馬上去曬太陽，就會引起類似曬傷後的紅腫、水泡等症狀，但這都僅限接觸到的局部皮膚，如果是飲食則需吃極大量才有可能，但仍建議不要用檸檬敷臉，反而確實有可能增加曬傷危機。