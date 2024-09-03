ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

口愛「少2動作」細菌猛竄！　泌尿醫：菜花也這樣傳染

▲▼南韓一名8歲女童遭到感染愛滋病的父親性侵。（示意圖／CFP）

▲口愛容易把口腔細菌帶進女生尿道裡，進而引發感染。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

女生們因尿道較短、尿道口離陰道和肛門相當近等生理構造差異，容易因不當的衛生習慣將細菌帶入尿道。而有些人即便日常清潔做得再好，卻因伴侶在愛愛時習慣幫她「口愛」而爆發感染。泌尿科醫師戴槐青提醒，在口愛前確保雙方性器與口腔都有清潔過，以及完事後女生應特別清潔外陰部，「2動作」可降低感染風險。

好幸福泌尿科診所院長戴槐青在粉專分析「口愛造成泌尿道感染」的原因，主要是口愛時口腔內存在的細菌，可能會傳播到女生的泌尿道，進而導致感染。這是因為女生的泌尿道靠近生殖器且較短，容易受到外界細菌的感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴槐青說，不良的口腔衛生習慣可能增加感染風險，因此，平時就應保持良好的口腔衛生，包括定期刷牙、使用牙線和漱口水，這些措施能夠減少口腔中細菌的數量，以降低感染的可能性。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲性愛前後刷牙、清潔性器是必須的。（示意圖／視覺中國）

在口愛前後可做哪些措施預防感染？戴槐青建議，在口愛前，請確保雙方的性器官和口腔都已清潔過，可有效降低感染風險，像是在愛愛前先刷牙，或用清潔用品清洗外陰部，都能降低感染機率。而在完事後，女生也要特別清潔外陰部，尤其是口愛後，以減少細菌殘留的可能性，上述行為有助於避免感染發生，保護泌尿道健康。

戴槐青也補充，除了泌尿道感染外，性病菜花也可能透過口愛傳染，千萬不能輕忽。

這樣也行？陸女被鎖門外　丟手機殼掃描感應器開門

關鍵字： 健康百科 口愛 性行為 泌尿道感染 細菌 泌尿科醫師戴槐青 刷牙 外陰部 菜花 性病

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

口愛「少2動作」細菌猛竄！　泌尿醫：菜花也這樣傳染

「皮膚變差」恐是糖尿病！5症狀醫示警：趕緊就醫

9成國人習慣忍痛！藥師曝最常見「3大痛」：不管恐增心血管風險

上周再增4例M痘確診！1496人搶打疫苗創新高　快速檢驗昨上線

5成國人每週都痛！忍痛觀念存在世代差異「雙北市藥師公會」提醒及時紓解是關鍵

公費流感+新冠疫苗10月開打　入校施打「無法選廠牌」

女嬰出生2天便便像「白色黏土」　超音波見囊腫...醫：再拖恐成癌

才開學「有學校又停課一周」！家長集體崩潰　疾管署示警了

蕁麻疹擾睡眠！醫：正氣不足皮膚功能失調　穴位按摩+中醫調理

他用「1物」剔牙慘感染！醫驚「半年就腎衰竭」：終生要洗腎了

讀者迴響

回到最上面