口愛「少2動作」細菌猛竄！　泌尿醫：菜花也這樣傳染

▲口愛容易把口腔細菌帶進女生尿道裡，進而引發感染。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

女生們因尿道較短、尿道口離陰道和肛門相當近等生理構造差異，容易因不當的衛生習慣將細菌帶入尿道。而有些人即便日常清潔做得再好，卻因伴侶在愛愛時習慣幫她「口愛」而爆發感染。泌尿科醫師戴槐青提醒，在口愛前確保雙方性器與口腔都有清潔過，以及完事後女生應特別清潔外陰部，「2動作」可降低感染風險。

好幸福泌尿科診所院長戴槐青在粉專分析「口愛造成泌尿道感染」的原因，主要是口愛時口腔內存在的細菌，可能會傳播到女生的泌尿道，進而導致感染。這是因為女生的泌尿道靠近生殖器且較短，容易受到外界細菌的感染。

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戴槐青說，不良的口腔衛生習慣可能增加感染風險，因此，平時就應保持良好的口腔衛生，包括定期刷牙、使用牙線和漱口水，這些措施能夠減少口腔中細菌的數量，以降低感染的可能性。

▲性愛前後刷牙、清潔性器是必須的。（示意圖／視覺中國）

在口愛前後可做哪些措施預防感染？戴槐青建議，在口愛前，請確保雙方的性器官和口腔都已清潔過，可有效降低感染風險，像是在愛愛前先刷牙，或用清潔用品清洗外陰部，都能降低感染機率。而在完事後，女生也要特別清潔外陰部，尤其是口愛後，以減少細菌殘留的可能性，上述行為有助於避免感染發生，保護泌尿道健康。

戴槐青也補充，除了泌尿道感染外，性病菜花也可能透過口愛傳染，千萬不能輕忽。