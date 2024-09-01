口香糖吞下去會黏腸胃？營養師解析「6大迷思」

▲營養師解析口香糖成分，無糖口香糖有助預防蛀牙。（圖／達志／示意圖）

文／好食課

市面上有許多口香糖，有些標榜可以預防蛀牙，有些可以口氣清新，您是否對於口香糖的成分感興趣？口香糖成分是什麼？口香糖吞下去會怎樣嗎？營養師整理了六個大家常見的口香糖迷思，在此為大家一一破解！趕快看下去吧！

解析一⟫口香糖成分是什麼？橡膠做的？

市售口香糖百百種，但主要原料不外乎是膠基、軟化劑、甜味劑與香料等。其中，造就口香糖的咀嚼感的膠基是以特定樹脂（天然橡膠）製成。

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但因為天然橡膠的來源較為稀缺，所以目前大多是以合成橡膠為主，不過，這些橡膠皆為樹脂相關結構，少量誤食對人體不會產生危害，更不會有致癌問題。

解析二⟫口香糖為什麼可以無糖？

膠基本身是無味道的，所以需要加入甜味劑與香料，這些甜味劑除了常見蔗糖以外，無糖口香糖就會以「代糖」，最常見就是會產生清涼口感的糖醇類，如：山梨糖醇、木糖醇。

這些代糖本身的甜度高於蔗糖，所以僅需添加少量，就可以達到產生甜味的效果，也因為含量少，所以無糖口香糖的熱量才會如此的低！

解析三⟫口香糖吞下去會怎樣嗎？會黏腸胃嗎？

人體的消化系統通常會將無法利用的食物排出，而口香糖的膠基是不被人體吸收的物質，像是聚醋酸乙烯脂、丁二烯苯乙烯橡膠與蠟質等，所以就算不小心將口香糖吞進肚子裡時，這些無法被人體消化吸收的成分，數天內就會隨糞便排出，不會黏住腸胃的。

雖然口香糖不會把你的腸胃黏起來，但也不代表可以將所有口香糖吞下去！過量不可消化的物質堆積於腸胃中會形成糞石，造成腹脹、腹痛、噁心等問題，所以，吃口香糖時還是不要都吞下肚。

解析四⟫常吃口香糖會變國字臉嗎？

決定臉部寬度的骨骼，在小時候即會定型，因此骨骼並不會因為嚼食口香糖而有所改變，但咀嚼肌確實有可能因為長期咀嚼而肌肥大，國外有網紅利用工具，像是重訓般訓練咀嚼肌，練就一個方框臉。但嚼食口香糖的咀嚼強度並不強，再加上我們也不是時不時都在嚼口香糖，因此不至於讓臉變大變方的。

解析五⟫吃口香糖可以預防蛀牙？

蛀牙的原因與殘留於口腔中的食物有很大關係，尤其是帶有蔗糖、麥芽糖、果糖等可發酵性糖類等食物，更容易引起蛀牙。

這些食物殘渣滯留於口腔超過五分鐘，轉糖鏈球菌（Streptococcus mutans）等會造成蛀牙的病原菌，即會利用這些糖類發酵產生能量與有機酸，使口腔、口水變酸（pH值<5.5），腐蝕牙齒最外部的保護層琺瑯質。長期下來，缺乏琺瑯質保護的牙齒會越發敏感脆弱，也導致細菌感染而發生蛀牙。

並非所有口香糖都有這樣功效，僅有添加山梨糖醇（sorbitol）與木醣醇（xylitol）等糖醇類物質的「無糖」口香糖才有預防蛀牙的效果。

這些無糖口香糖能透過下列三種機制，降低了琺瑯質的受損。

1.醣醇類無法被口腔細菌代謝產酸

2.木糖醇可抑制轉糖鏈球菌生長

3.木糖醇更進一步減少有機酸的生成

另外，咀嚼口香糖可促進口水的分泌，口水屬於弱鹼性，可中和口腔中的有機酸也同時協助修復受損牙齒，共同達到預防敏感性牙齒、蛀牙的效果。

但是預防蛀牙也有健康食品認證的，可以至衛福部健康食品審核通過產品資料查詢平台中，點選「牙齒保健功能」，找到符合需求的產品。

不過，會引發蛀牙的根本原因還是在飲食後的清潔習慣，所以不要太過依賴口香糖，還是要做好清潔或者使用漱口水，才能一起降低蛀牙的機會喔！

解析六⟫嚼口香糖會增加腦血流量，增強記憶力？

數年前有新聞指出，嚼口香糖會變聰明，這是真的嗎？以目前研究而言，可以看出嚼食口香糖可以幫助增加血流量和活化腦區。

日本神奈川齒科大學的小野塚實教授曾將32位受試者分為年輕、中年以及老年組別，並讓受試者們咀嚼口香糖，透過功能性核磁共振（fMRI）的檢測，發現咀嚼可以增加腦血流量、活化不同的腦區。

腦部的血流量也與腦部運作程度有關，因此學者也推測嚼食口香糖能幫助活化腦區，可能可以幫助提升記憶或認知功能。除此之外，與掌管記憶相關的「右前額葉」活化程度，又以老年組別的更佳（連結）。由此可知，透過口香糖來增加咀嚼次數，或許具有預防長者失智的效果。

本文由好食課【營養師解析⟫口香糖成分是什麼？吞下去會怎樣嗎？六大迷思破解！】授權提供