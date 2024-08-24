王世堅嗆柯文哲賭高空彈跳　醫示警「揮鞭症候群」年紀大風險更高

▲民進黨立委王世堅又喊出要高空彈跳，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

民進黨立委王世堅再槓上民眾黨主席柯文哲，喊對賭高空彈跳，骨科醫師受訪提醒，高空彈跳高速墜落再急停往回拉，恐怕使頸部關節、脊椎等部位容易受傷，出現「揮鞭症候群」，尤其年紀較長的人風險又更高，提醒如果要高空彈跳前，應該先做相關檢查、請醫師評估關節頸椎情況，並且依循教練指示做好防護。

民眾黨近期受假帳風波影響紛爭不斷，王世堅昨才說如果柯文哲被羈押，他就帶個便當去看柯文哲。柯文哲今日反嗆「若沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」王世堅又火速回嗆「要賭就賭做得到的，賭高空彈跳願意嗎？」。

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回顧王世堅對賭史，包含跳海、剃髮、高空彈跳都實際執行過，被網友稱為真男人。不過柯文哲、王世堅現在都有點年紀，高空彈跳是否合適，會不會有危險？基隆長庚副院長、骨科教授詹益聖受訪表示，這種運動高速墜落情況下，防護一定要做好，不然關節扭傷、拉傷，力量不對甚至關節脫臼等都可能發生。

高空彈跳很容易讓人聯想到「揮鞭症候群」詹益聖說，這就是讓自己脖子變得像鞭子，因為高速墜落急停往回拉而快速甩動，如果讓脊椎受到壓迫，可能會出現雙手麻痹、明顯疼痛症狀，嚴重時還可能上下肢癱瘓、出現呼吸困難等症狀，國外就有個案因為高空彈跳而半身癱瘓的案例。

詹益聖直言，年紀大、關節退化、靈活度不夠，造成損傷出現後遺症的風險都比關節狀態正常的年輕人要來的更高。如果仍然要高空彈跳，像是關節頸椎本來就有痠痛問題，一定要先檢查清楚，請醫師評估狀況，活動前之前教練或老師的一些訓練、裝備都很重要。