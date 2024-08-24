小一新生入學「兩階段」降低不適應　專家：開學前可先做3事

▲暑假將結束，又有許多小一新生準備展開新生活。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者洪巧藍／台北報導

即將要開學，小一新生將要展開國小生活，不少家長感到緊張焦慮。專家建議可以兩階段陪伴孩子，幫助他們降低新環境的不適應，包含開學前一周的調整與準備有3件事情可以先做，而開學當天也有4件事情可以做，例如約定好接送時間、讓孩子攜帶常玩的玩偶、回家後關心請孩子分享今天生活等，都可以讓他們更容易進入開始上學的情境。

國中、小開學，家長們對孩子上學而產生的壓力與焦慮感，特別是對於第一次離開家庭上幼稚園或是國小新生更是明顯，近期就有許多家長分別在FB、IG、Threads等社群平台分享家中有小孩第一次上學時的焦慮。

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擔心孩子的不適應是難免的！衛生福利部八里療養院職能治療科主任、台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，針對初次上幼稚園或是國小的新生，對於陌生環境可能會抗拒，建議家長可以分兩階段試試下列方法，幫助孩子來降低新環境的不適應：

開學前一周可以做的事：

1.盡早調整孩子的作息時間

因為之前長假或是未上學時，常常作息不穩定，為了能銜接開學正常上下課時間，可以在開學前逐步調整起床和就寢時間。

2.帶著孩子到學校校園逛逛

提早帶著孩子到未來上學的環境逛逛或是玩耍，除了可以熟悉校園環境外，也可以了解未來家中到學校的接送交通路線。

3.陪孩子一起準備上學用具

父母趁著假日帶著孩子一同採購未來要上學的用品，除了可以讓孩子主動參與選擇外，也可以培養自己對上學的責任感。

開學的當天可以做的事：

1.父母要遵守跟孩子的約定

和孩子說好「幾點離開、幾點接回」要守時，除了讓孩子清楚父母的接送時間外，更清楚自己父母會有一段時間不在身邊。

2.可攜帶常玩的玩具或玩偶

在上學初期，可以讓自己家裏熟悉的玩偶陪伴孩子上課，除了可以增加在學校時的安全感外，也會讓孩子有陪伴。

3.能在老師面前稱讚和鼓勵

放學時，在孩子上學初期盡可能提早來接孩子，同時在老師面前稱讚和鼓勵孩子，共同協助建立老師是朋友的角色。

4.回家後適度正向回饋關心

在上完一天課程之後，回家可以利用晚餐或飯後時間，透過今天孩子在學校生活分享，展現出表達對孩子的支持與肯定。