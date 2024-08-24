高溫熱炸！7~9月結石高峰「病患增5倍」　醫揭原因：注意水分補充

▲天氣熱容易流汗，結石病人在每年7~9月為發作高峰，示意圖。（圖／視覺中國）

記者洪巧藍／台北報導

高溫炎熱天氣持續，泌尿科醫師示警，每年7月至9月為結石發作的高峰期，患者增加可達5倍之多。分析原因，因為氣溫高、流汗多，如果水分攝取不足讓排尿減少，尿液濃度高而導致更容易發生。腎結石主要症狀包含腰腹疼痛、血尿和尿路感染，疼痛起來有些人連站著都成困難，提醒民眾，要避免結石，平常應該多喝水、多運動，不要攝取過多肉類、太鹹的飲食，也要注意尿量是否有減少。

新光醫院泌尿科主任何承勳表示，結石在台灣盛行率高，台灣人口約有8%到10%有結石，分析其成因，有一半是先天體質問題，另外一半是後天因素，包含水喝得少、汗流得多，尿液濃度高讓一些結晶容易沉澱變成結石，飲食方面，習慣使用高鹽食物的人也會比較容易罹患。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何承勳指出，夏天氣溫高、流汗多、水分攝取不足易導致排尿減少，是結石的好發季節，根據健保資料庫研究指出，氣溫與結石發生率相關，每年7月至9月為高峰期，結石發作的病人是冬天的3～5倍。腎臟結石常見症狀包含腰痛、側腰痛、下腹痛等疼痛，若石頭塞住還會出現噁心嘔吐，還有包含血尿和尿路感染等。

▲新光醫院泌尿科主任何承勳說明腎臟結石。（圖／記者洪巧藍攝）

至於治療的方式依照結石大小、位置及症狀之嚴重程度來決定。新光醫院泌尿科醫師盧昱成指出，傳統的治療方式可採用體外震波碎石術或經皮穿腎取石手術，健保給付體外震波碎石術，每次的結石廓清率70%至80%；但當結石大於2公分，位置在腎臟下盞或是成分堅硬的單水草酸鈣結石的治療效果有限，常需多次接受體外震波碎石術，且可能因結石碎片造成輸尿管阻塞。

經皮穿腎取石手術則適用較大腎結石，會於腰側開約1公分切口，以利內視鏡穿過體表進入腎臟，但需全身麻醉且風險較高，術後恢復時間較長。另一種微創手術方式，使用「軟式輸尿管鏡」配合「抽吸式輸尿管導引鞘」的手術治療，搭配雷射將結石擊碎，可以處理小至中尺寸的結石，屬於無傷口、復原快的治療，但是需要自費。

何承勳也提醒，由於腎結石初期沒有症狀，病人經常是因為其他疾病做檢查才發現，建議民眾養成定期健檢的習慣，才能早期發現，及早治療。