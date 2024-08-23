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媽媽憂太矮「讓孩子狂補鈣片」！喊肚子痛　醫揭3原因：會害便秘

維生素,維他命,保健品（圖／取自免費圖庫pexels）

▲醫師提醒，若鈣片攝取過多，可能會引起便秘。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張乃文／台北報導

一位媽媽發現自己孩子比同齡小朋友矮，擔心是鈣質不夠，開始讓小孩吃鈣片，原本並沒有什麼問題，但過了一陣子，小朋友開始說自己肚子不舒服，排便困難。醫師提醒，若鈣攝取過多，反而會引起便秘，且很多市面上的鈣片會有其他添加物，可能增加糞便的體積變得堅硬，同時也要留意纖維和水分攝取。

大腸直腸外科醫師陳威佑指出，許多人都疑惑，為什麼補充鈣片後，反而出現便秘情況。他說，這分為3大原因，包括鈣質對腸道的影響，因為鈣不僅能強健骨骼，還可增加腸道平滑肌的收縮性，正常情況下，有助於推動腸內食物殘渣的移動，但是當鈣攝入過多，超過身體的處理能力時，過度的肌肉收縮反而會使腸道內容物推動速度變慢，引起便秘。

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陳威佑表示，也因為市面上的鈣片可能不只是純粹的鈣質，為了提高穩定性、增加其他營養成分等，製造商也會添加填充劑或穩定劑，有些可能不易於消化吸收，當積聚在腸道時， 會增加糞便的體積，並使其變得更堅硬， 進一步加劇排便困難。

陳威佑提到，另外有纖維和水分攝取的問題，若忽視均衡飲食，特別是纖維攝入，容易加劇便秘問題。他說，充足的水分能幫助軟化糞便，促進腸道健康，喝水不足加上鈣片影響，就會增加便秘風險。

陳威佑說明，雖然鈣片可能會引起便秘，不過仍有許多方式可預防和緩解，像是調整鈣片劑量、增加膳食纖維食物的攝取，且確保喝水量足夠；而鈣吸收需要維生素D的協助，同時保持運動、定時排便習慣，若孩子有任何不適，應及時與醫師溝通。

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關鍵字： 鈣片 便祕 喝水 排便

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