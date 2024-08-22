不只長臉上！醫曝「背痘」6大成因：情緒壓力也有關

▲醫師指出，有不少民眾飽受背痘困擾。（圖／醫師提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

青春痘又稱「痤瘡」，是國人常見的皮膚疾病之一，除了長在臉上之外，根據調查，不少患者也飽受身體痘困擾所苦，其中有超過3成以上為「背痘」。醫師指出，背痘的成因大致與臉痘相同，其他生活上誘因很多，包含「汗液、摩擦、穿著緊身不透氣衣物、飲食不當、不規的作息或情緒壓力造成荷爾蒙波動」。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會於2024年公布「青春痘認知行為調查」，針對全台22縣市，15至40歲族群，共1248位民眾進行調查。協會理事長邱品齊表示，調查結果發現18至19歲的受訪者有8成以上認為痘痘只要不變嚴重則可不必看醫生，僅2成民眾選擇就醫，顯示出民眾對青春痘治療的正確醫療觀念不足及多數人對於身體痘（背痘）缺乏認知。

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另外，調查也發現，除了臉部青春痘之外，同時也飽受身體痘困擾所苦，有超過5成民眾因為身體長痘進而影響水上活動意願、超過6成在朋友聚會或伴侶約會時感到困擾、超過7成面臨重大場合時感到困擾，如面試、結婚等。

▲醫師提醒，背痘不要拖到留疤再治療。

皮膚科醫師鄭惠文也提到，根據本次調查顯示，僅不到一半的受訪者曾尋求過專業醫療諮詢，許多民眾在發現長青春痘後，容易自行尋找方法，聽信坊間流傳經驗，自行採取加強清潔或自行任意購買及使用藥物，但若未經皮膚專科醫師完整的評估更容易加重青春痘加化，甚至導致嚴重細菌感染。

鄭惠文表示，根據門診經驗，許多背痘患者都是等到背部青春痘變嚴重或是形成痘疤之後才開始進行搶救，但這要越早治療越好，現今有外用藥膏、口服藥物、局部治療與光電治療等。邱品齊也提醒，夏季是青春痘的旺季，若有背痘等身體痘困擾，不要誤信坊間治療迷思，應接收正確衛教知識，尋求專業醫師診斷評估治療方式。