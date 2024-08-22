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北市聯醫工會批「刁難公傷假」　院方：有依規審核定時數

▲▼台北市立聯合醫院仁愛院區。（圖／記者許靖騏攝）

▲北市聯醫企業工會今抗議院方刁難「病房助理」職災權益。（圖／記者許靖騏攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院企業工會今抗議院方刁難「病房助理」職災請公傷假權益，對此，北市聯醫回應，該名病房助理曾申請二段期間公傷假，皆依規審後核定時數，但有部分未能通過審定，經勞動局協商，調解結果維持原核定。

工會指出，該名病房助理因工作導致傷害，依法檢附醫囑申請公傷假休養，卻遭院方刁難逾一年，導致被迫硬撐著傷勢繼續工作。日前該病房助理經醫師提醒患部惡化，韌帶就快斷了，必須儘速開刀治療，但當事人卻害怕再遭醫院刁難公傷假，而猶豫是否開刀。對此，北市聯醫企業工會今也到台北市政府前抗議院方違法行徑，並向勞動局提出申訴。

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對此，北市聯醫仁愛院區副院長林志陵指出，有關病房助理申請公傷假爭議一事，該員提供相關醫療機構證明，前後申請二段期間公傷假，院內皆有依規審後核定時數，有部份提出未能通過審定，該員再向勞動局提出協商，調解結果維持原核定。

林志陵強調，這段期間都有安排臨場關懷，由職醫進行相關專業復工評估，並依該員意願調整工作內容，減輕負荷及調整單位，不過公傷假乃依相關規範審定，院內尊重核定結果並會持續予以同仁關懷與協助。

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關鍵字： 北市聯醫 台北市立聯合醫院 病房助理

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