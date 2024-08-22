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「白內障」年輕化！醫示警「5大高危險群」：依賴3C的當心了

眼睛。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，高度近視、眼睛曾受過傷等，都是白內障年輕化的高危險群。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

隨著3C世代興起，眼睛疾病也越來越年輕化。醫師指出，白內障的主要成因是老化，是年長者視力不良的最大威脅，但近年患者逐漸年輕化，高危險群包括「高度近視、眼睛受過傷、做過近視雷射手術、糖尿病患和長期依賴3C」。

振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛指出，白內障主要症狀為視力模糊，若有視力模糊造成上下樓梯行走困難或是開車時視線不清晰，就是已經影響到日常生活安全，建議盡快至眼科門診檢查。

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針對白內障治療，有不少患者會恐懼手術，其實手術與否要看患者的症狀是否需要立即處理。許粹剛說明，一般眼科醫師會採用裂隙燈檢查，並評估患者的最佳矯正視力，目前健保給付矯正後視力低於0.5者進行白內障手術，如果對日常生活造成嚴重影響，就會建議及早就醫治療。

許粹剛說，目前白內障手術多採用超音波水晶體乳化囊外摘除術，合併人工水晶體植入術，把原本混濁的水晶體以超音波乳化儀在小切口下進行摘除，並置換一個人工水晶體進入眼球，另可搭配飛秒雷射輔助切割水晶體儀器，但健保無給付，需自費額外加入。

另外，許粹剛也提醒，白內障並不是一夜之間發生，包括「高度近視患者、眼睛受傷過的患者、曾接受過近視雷射手術的患者、糖尿病患」等，也容易提早出現白內障。其中，高度近視族群由於眼軸過度拉長，造成眼球內代謝變差，天然水晶體容易發生混濁，因此較一般人更容易發生白內障。

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關鍵字： 白內障 高度近視

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