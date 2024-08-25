心跳一度停止2秒！他重度睡眠呼吸中止症　恐致嚴重心律不整

▲睡眠呼吸中止恐怕增加心血管疾病風險，示意圖。（圖／取自圖庫Shutterstock）

記者洪巧藍／台北報導

睡眠呼吸中止症影響層面廣！一名十幾歲的年輕人因重度睡眠呼吸中止症出現心跳過緩，並產生了二度房室傳導阻滯，期間心跳一度停止了兩秒。醫師指出，睡眠呼吸中止症可能導致嚴重的心律不整，甚至危及生命，建議有心臟或睡眠問題的民眾要多注意，儘早釐清狀況進行適當治療。

收治個案的高禾醫院心臟科主任鄭凱鴻指出，睡眠呼吸中止症患者長期處於低氧和慢性發炎狀態，會顯著增加心血管疾病的風險。可能會導致嚴重心律不整，甚至危及生命，就有如前述年輕人個案情況，如果沒有及時處理，恐怕導致嚴重問題。

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鄭凱鴻表示，根據近期心臟學會、睡眠醫學學會、胸腔暨重症醫學會共同發表的研究，睡眠呼吸中止症患者罹患心房顫動的風險是普通人群的2.5倍，即使接受心房顫動的電燒治療，他們的復發率仍然是普通人的1.3倍。

心房顫動是指心房無規律地快速顫動，無法有效收縮，所以心房血液相對比較靜止不動。此狀況會增加血栓形成的風險，進而可能引發中風或心肌梗塞，因此預防心房顫動對於中風預防至關重要。

開業睡眠技師洪曉菁表示，持續正壓呼吸器（CPAP）是治療睡眠呼吸中止症的主要手段。這種裝置通過施加持續正壓來保持呼吸道暢通，防止呼吸暫停。鄭凱鴻補充，穩定使用正壓呼吸器不僅能改善患者的睡眠質量，還能提高心臟功能，從而降低心血管疾病的致命風險。研究顯示，每天使用正壓呼吸器超過4小時，可以顯著降低患者的死亡率。

鄭凱鴻也建議，有心臟或睡眠問題的民眾，不分年齡，應及早進行心電圖、4D應變心臟超音波、居家睡眠測試等檢查，並針對檢查結果進行適當的治療，以維護心血管健康。