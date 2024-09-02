起床別馬上喝！咖啡「1時間點喝」CP值最高　營養師激推

▲一起床就喝咖啡CP值低。（圖／記者李佳蓉攝）

文／華人健康網

咖啡有「黑色黃金」的稱號，早上起床，第一件事是喝一大杯咖啡嗎？不喝咖啡，萎靡不振？許多上班族靠咖啡提神，開啟美好的一天，咖啡好處不僅如此，還有許多健康益處，例如燃燒脂肪、提升耐力和運動表現、預防糖尿病、降低癌症發生及肝炎等。為什麼早晨喝咖啡能快速提神？什麼時間喝咖啡最好？來聽聽林雨薇營養師怎麼說。

咖啡因會刺激2大成分助提神

[廣告]請繼續往下閱讀...

林雨薇營養師根據不同時間點飲用咖啡的差異，整理出個人見解，提供大家參考。並且先來破解喝咖啡的最佳時間。為什麼喝咖啡能提神？事實上，任何時間點喝咖啡，咖啡中的咖啡因會透過刺激以下兩部分，而幫你提神。

皮質醇（Cortisol）：

首先咖啡因會增加皮質醇，皮質醇是腎上腺皮質分泌壓力荷爾蒙。身體較高濃度的皮質醇會發出保持清醒的信號，對於白天需要維持工作專注、辦事效率。

腺苷（Adenosine）：

另外，咖啡因會和大腦當中促進睡眠的神經傳導物質－腺苷，彼此相互競爭結合位置，使得腺苷無法作用，最後讓人睡不著。

▲營養師建議在早上10～11點體內皮質醇濃度剛開始下降時補充咖啡，能醒腦，提升專注力。（示意圖／達志）

4大關鍵時機咖啡別喝錯

一、睡醒馬上喝咖啡，CP值較低

相關研究提到，每日身體的皮質醇濃度，會隨早、中、晚時間不同而發生高低變化，人體通常在早上8：30左右的皮質醇達到最高峰（註），接著濃度會隨時間而遞減，在清晨12點左右降到最低。

因此，一般上班族剛起床時，皮質醇原本就即將抵達高峰或正處於高峰，由於皮質醇原本濃度就高，馬上來一杯咖啡，反而無法獲得咖啡因的全部效益或感受到較好的感受。

〔註〕：睡醒馬上喝，影響早晨皮質醇濃度變化。皮質醇為腎上腺分泌的壓力荷爾蒙。過多的咖啡因攝取，刺激腎上腺持續分泌皮質醇，容易對腎上腺造成壓力。另外，過高的皮質醇分泌，對需要體重控制的族群，也不是件好事，簡言之，可能有增加壓力肥的可能！

二、下午或傍晚喝咖啡，可能影響睡眠

第一口咖啡入喉，還不會立即感受到咖啡因的作用。咖啡因通常需要20～30分鐘才能抵達血液，接著透過循環運送到大腦，人才能覺察感受清醒、警覺。

且每個人對咖啡因的反應以及保持清醒的時間，仍因個人的基因不同而有所差異。為避免太晚喝咖啡，咖啡因未完全代謝，不建議下午過後飲用。

三、「這個時間點」喝咖啡，CP值高

林雨薇營養師表示，也許提前在早上10～11點左右體內皮質醇濃度剛開始下降時刻補充咖啡，能來得及應付，（約中午11點半到12點）皮質醇濃度下降，適時的獲取咖啡因，藉以醒腦，提升專注力。

另外，在睡覺過程，大腦會逐漸清除腺苷，所以通常早上剛睡醒，體內腺苷通常是最低的時候。接著，隨著清醒時間拉長，腺苷會漸漸增加，使人逐漸產生睡意。因此，相對剛醒來立即喝咖啡，「更傾向建議於接近中午10點半～12點喝杯咖啡」。

（圖表提供／林雨薇營養師）

〈參考資料〉

*doi: 10.1177/2042018810380214

本文經授權轉自：華人健康網《咖啡睡醒喝、下午喝，何時喝最好？林雨薇營養師：4大關鍵時機咖啡別喝錯》

延伸閱讀：



台灣半數成年人肥胖創新高！低脂飲食比較健康？醫師破解6大減重迷思

尿酸高不只害痛風「風吹就會痛」！簡鈺樺營養師：高尿酸隱藏4大類疾病風險

肌少症恐誘發失智症、代謝症候群！高敏敏營養師：防肌少症「多吃+多動」6要訣