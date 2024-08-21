中晚期肝癌棘手！醫曝解方：3成患者可「降期」爭取手術機會

▲三軍總醫院放射科診斷部主任張維洲（左）說明肝癌治療。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中晚期肝癌無法手術，但不代表只能放棄。醫師指出，國內外大型研究發現，若病人能接受多元的合併治療，特別是加上局部栓塞治療，有2到3成病人仍可能透過「降期」的方式，爭取未來手術或換肝的機會。

根據衛福部統計，台灣每年約1萬2千人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中肝癌為我國主要十大死亡癌症第2名，且與肺癌已經連續42年排名前2名。

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三軍總醫院放射科診斷部主任張維洲表示，台灣肝癌治療已多元化，早期肝癌可考慮手術切除或換肝手術；單顆小於3 公分的腫瘤也可透過手術達到根治效果。然而，中晚期肝癌的治療則較為複雜且多元，通常患者在診斷確定後，會透過腫瘤治療團隊討論，為不同的狀況做出個別化的治療建議。

針對晚期肝癌的治療方式，近幾年有些重大的改變，張維洲說明，國內外大型研究發現不同於過去使用單一標靶藥物，新的免疫合併標靶或雙免疫治療組合對於晚期肝癌的治療效果都會贏過單一標靶藥物治療。

針對無法手術的中晚期肝癌患者，若肝癌病人能接受多元的合併治療，特別是加上局部栓塞治療，大約20到30%患者仍可能透過「降期」的方式，爭取未來手術或換肝的機會。

至於其他部分中晚期肝癌病人，雖無法透過手術根除肝臟腫瘤，但局部肝癌栓塞治療合併免疫或標靶治療，中晚期肝癌存活期的中位數則可能延長至30個月左右，也就是有一半的病人可以存活超過30個月。

張維洲指出，三總目前使用栓塞治療方式有傳統化療栓塞、載藥微球栓塞、體內放射治療。他曾收治一名病患張先生，2021年診斷出肝癌，然而不到半年時間腫瘤快速惡化為晚期肝癌，並且侵犯多葉大面積肝臟，同時合併右側門靜脈的腫瘤侵犯，無法手術切除。

患者後來被外科醫師轉介至放射科，施作玻璃釔90體內放射微球治療，術後追蹤至今超過兩年半，最近的影像追蹤發現右側肝臟萎縮合併左側正常肝臟代償性增大，而腫瘤幾乎完全消失，張先生也獲得良好的生活品質。

不過張維洲也指出，該療法並非適用於所有患者，治療前需經過兩階段評估，第一階段評估微小血管分布及劑量，若通往肺部、腸胃道的微血管超過一定比例，就不建議使用，以避免肺部纖維化等問題，適合者則進行第二階段為期約兩週的精準治療。

醫師強調，目前中晚期肝癌治療已不再單打獨鬥，跨科別合作的合併治療越來越普遍，經評估年齡、腫瘤情況、肝功能及經濟狀況等因素，共同擬定最適合的治療策略，以達到最佳的治療效果。