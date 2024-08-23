16歲妹穿耳洞「腫成豬耳朵」流出膿！細菌蔓延到大腿

▲妹妹打耳洞引發蜂窩性組織炎，就連大腿也受害。（圖／王聖儒醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

不少人為了愛美，會在身體不同部位打洞後穿戴各種飾品。北部一名16歲少女在穿完耳洞後，陸續出現頭痛、發燒，兩邊耳朵暴腫像豬耳朵，又紅又痛，最終實在忍受不了掛急診。經輔大附設醫院兒童急診科主任王聖儒一看，妹妹除了耳朵感染引發蜂窩性組織炎外，細菌還順著血液流向全身，最終感染到大腿，引發「細菌性血栓」。

王聖儒醫師近日在粉專《守護兒童急診的小白醫師 - Dr.王聖儒》分享在急診遇到一名16歲少女，因打完耳洞後清潔不當，導致兩耳腫得像豬耳朵，更慘的是細菌還順著血流感染到大腿。

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王聖儒接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，妹妹穿耳洞處開始腫痛時，先被家人帶到診所求診，經服用一週的抗生素卻未見好轉，反而惡化變成腫脹流膿並開始發燒，即使後來換了第二種抗生素吃也沒用。雪上加霜的是，她的大腿也長出巴掌大會痛的紅疹，家人驚覺不對勁才帶來掛急診。在會診小兒感染科後，確診為「耳廓軟骨膜炎合併膿瘍」。

王聖儒表示，耳洞的飾品雖然漂亮，但未成年打耳洞仍潛藏著不小風險，尤其是若未有妥善的衛生照顧，感染風險非常高，甚至會演變為蜂窩性組織炎。他解釋，蜂窩性組織炎是一種皮膚和皮下組織的急性感染，通常是由細菌所引起，在感染後耳朵可能出現紅腫、疼痛、發熱，嚴重時還會擴散到附近的組織，甚至惡化為全身性感染或心內膜炎。

▲萬一發現耳洞出現紅腫熱痛，請盡快就醫。（示意圖／免費圖庫pixabay）

王聖儒建議，穿耳洞時盡量選擇合格的整形外科或醫美院所，因為使用的器械有經過高溫、高壓無菌消毒，能避免手術的感染風險。街上有許多「免費代客穿耳洞」的商家，因器械無法確實做到無菌，小至感染發炎，大至造成傳染性疾病B、C型肝炎、愛滋病皆有可能。

提及打耳洞後該如何預防感染，王聖儒分享4點：

1.保持清潔：每天用消毒液或醫師建議的清潔劑輕柔地清潔耳洞周圍。

2.避免接觸：手部在未經消毒前不要隨意觸碰新打的耳洞，以免細菌入侵。

3.選擇合適的材質：優先選擇不易引起過敏的材質，如醫療級別的不鏽鋼或鈦合金。

4.注意症狀：一旦出現紅腫、疼痛或膿液分泌，應立刻尋求醫療協助。

王聖儒也提醒，萬一發現耳朵有紅腫發熱、疼痛加劇或其他異常現象，請勿拖延、要盡早就醫。醫師會依據感染情況給予適當的治療，例如抗生素使用或更進一步的醫療處置。他也強調，小耳洞可能隱藏大風險，在追求美麗的同時，也別忽略健康的重要性。