愛吃炸雞、喝啤酒？大腸癌「5危險因子」小心　

▲高熱量、高脂肪的油炸食物，恐提升罹患大腸癌機率。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／常春月刊

許多人都是聞「油炸」色變，你一定也聽過：「油炸食品吃多了會致癌？」、「碳烤五花肉多吃了，罹患大腸癌的機率高？」等流言，到底怎麼樣的飲食習慣容易致癌？然而又該怎麼吃，才可遠離大腸癌的威脅？

營養師舒宜芳表示，大腸癌的致癌因子並不是單一的，而是多因性的，歸納所有的危險因子，包括了年齡、飲食、息肉、家族史、個人病史、活動量多寡、菸酒等。

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舒宜芳指出，針對大腸癌在飲食方面的影響因素，根據流行病學的研究發現，高熱量、高脂肪的飲食習慣、纖維質攝取不足、習慣性飲酒、缺乏鈣質和抗氧化維他命的人，罹患大腸癌的機率比較高：

危險因子1：高熱量、高脂肪

根據資料顯示，消耗動物性脂肪較多和膽固醇較高的國家，民眾罹患大腸癌的機率比較高；以西方國家多以牛排漢堡為主食來看，不但攝入的脂肪多膽固醇也高，因此，大腸癌的發病率位居腫瘤的第2位。

因為脂肪和膽固醇是膽汁的主要成分，膽汁到了腸道會被細菌代謝，進而產生致癌物質，愛吃肉的人，尤其是高脂肪肉類，如肥豬肉、蹄膀等，糞便中的膽酸比較多，造成細胞突變的機率就相對提高。

怎麼吃？避免高脂肪食物，特別是動物性脂肪，像是肥肉、蹄膀、豬腳、雞鴨皮的部分以及五花肉，還有加工肉品，如香腸、火腿和培根，及奶油、蛋黃醬等食物，適量吃就好，不宜過度食用，若真的想吃，1～2週一次就好。

危險因子2：纖維質不足

纖維質攝取不足的人，罹患大腸癌的機率較高。許多大腸癌患者都是不愛吃蔬果的肉食主義者，蔬菜水果中因為含有大量的纖維質，可以增加糞便的體積，同時可以稀釋致癌物質。另外，纖維質還可以促進腸胃蠕動，讓排便正常，如此就可降低致癌物質與腸道接觸的時間。

怎麼吃？纖維質主要來源如蔬菜、水果、全榖類和豆類，看起來愈粗糙、沒有經過加工精緻的食物如糙米、燕麥、玉米、綠豆和薏仁等，纖維質就愈多。

▲研究發現，每天喝超過1瓶瓶裝啤酒的男性，得大腸癌風險比不喝酒者高1.4倍。（示意圖／免費圖庫pexels）

危險因子3：愛喝酒

1988～2004年期間，日本一位學者做了一個酒精和大腸癌的研究，以20萬人為對象，研究後發現，每天喝超過1瓶瓶裝啤酒，或是100c.c.的日本清酒，或2杯葡萄酒，男性罹患大腸癌的風險，比不喝酒的人提高1.4倍，而女性則是1.6倍；研究團隊同時發現，有1/4的大腸癌患者，只要將攝取的酒精控制在適量的範圍內，可以預防癌症發生。

飲酒愈多的人，罹患大腸癌的機率的確愈高，特別是啤酒被認為會增加直腸癌的危險性。

怎麼喝？適量飲酒，以男性來說，每天不超過啤酒720c.c.、紅酒300c.c.或蒸餾酒90c.c.，女性飲酒量則是男性建議量的一半。

危險因子4：缺乏鈣質

因為鈣質可以和腸道中的膽酸結合，可以減少罹患大腸癌的機率，所以若是體內缺乏鈣質，就會增加罹患大腸癌的危險性。

怎麼吃？可以多攝取牛奶或是乳製品如優酪乳、起司等，但為了避免吃進太多動物性脂肪，盡量選擇低脂或是脫脂的乳製品；另外，也可吃些小魚乾、蝦類、牡蠣以及豆類豆製品和深綠色蔬菜等，也都含有豐富鈣質。

危險因子5：缺乏抗氧化維他命

抗氧化維他命如維他命C、E或β-胡蘿蔔素等，因為有抗氧化的作用，在動物實驗中發現，可以減少化學物質誘發大腸癌的發生。

怎麼吃？抗氧化維他命包括β-胡蘿蔔素、維他命C、E等，可以保護細胞壁免氧化傷害，也可減少化學物質誘發大腸癌的發生機率。胡蘿蔔、番茄、木瓜、玉米、菠菜等，皆含豐富β-胡蘿蔔素，柑橘類、檸檬以及奇異果等，含豐富維他命C，而像全榖類、堅果類、綠色蔬菜等，則含有維他命E。

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