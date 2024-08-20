醫快篩「做3個中3個」秒愣！　家長心累：一個病好了又換另一個

▲醫師替3名病童驗RSV快篩，皆呈現陽性。（圖／粉專《小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic》授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

兒科醫師黃紹基透露，暑假到了後期，來看診的人數下降不少，但他昨天（19日）一連替3名暴咳的小小孩驗快篩，「做3個中3個」讓他當場愣住，而這引發病童不適、家長身心俱疲的病毒就是「呼吸道融合病毒」。不少爸媽心累地向醫師求援，「孩子的病毒碼要收集到什麼時候？一個病好了換另一個，感覺得不完耶…。」

黃紹基醫師在粉專《小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic》發文，可見照片中3支快篩試劑，皆呈現2條線陽性反應，3名咳嗽咳得厲害的小小孩都確診呼吸道融合病毒（RSV）。他無奈表示，病毒的世界也是競爭激烈，大家爭著當老大，更有不少家長哀號，孩子一個病好了又換另一個，「病毒碼要收集到什麼時候？」

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黃紹基坦言，這個答案他也不知道，只能安慰家長們，「以我的經驗，孩子上國小後就會比較少生病了。」也替爸爸媽媽們加油打氣，一同照顧未來的主人翁。

▲另有醫師觀察到，暑假期間，呼吸道感染疾病在兒童間快速傳播，從輕微的咳嗽到嚴重的肺炎都有。（示意圖／視覺中國）

北市聯合醫院陽明院區小兒科主治醫師顏培如指出，「呼吸道融合病毒（RSV）」感染會破壞小支氣管的上皮細胞，產生大量的壞死細胞以及分泌物，因此臨床上會觀察到病童的痰液很多，痰液阻塞幼兒小小的氣管後，就會使病童劇烈咳嗽、咳到吐，甚至呼吸急促，聽診時也會聽到氣管的咻咻聲。

顏培如也提到，RSV病毒的病程常常比一般感冒來得長，通常發燒會持續3到5天，而整體的呼吸道症狀平均需要將近2周才會明顯改善，另外有氣喘體質的小孩感染後也容易導致氣喘急性發作。

顏培如說明，RSV病毒的高危險族群包括「早產兒、患有慢性肺部疾病、先天性心臟病、染色體異常疾病、免疫不全疾病以及神經肌肉疾病」等孩童，治療上以症狀治療為主，需要多補充水分，藥物只能幫助緩解症狀，若發現病童活動力下降、食慾不振、呼吸急促或是出現明顯喘鳴聲時，要盡速就醫讓醫師評估。

根據疾管署衛教資訊顯示，呼吸道融合病毒的潛伏期約3天，症狀期約1周，RSV發生在嬰幼兒，因為嬰幼兒的氣管很細，若有肺部發炎反應，呼吸道症狀會更為顯著，而成人也會產生類似症狀。