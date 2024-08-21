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醫大推B群「2時間吃」最好！　5種人需要補

保健食品到底該不該吃？《遠見》邀3學者說分明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲B群不要空腹吃，醫師建議最好是飯後或隨餐服用。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人愛吃保健食品，尤其對於工作繁忙，總是熬夜加班、隔天工作無精打采的上班族來說，B群更成為人人必備！醫師陳昭安建議，B群不要空腹吃，飯後或是隨餐服用是較好的選擇。他也表示，日常飲食均衡者不需補充B群，但有「5種人」可能需要額外補充，像是茹素者、孕婦或哺乳中婦女、飲食不均衡者、吸菸族群和常大量飲酒者。

泌尿科醫師陳昭安在粉專拍攝短影音分享，維生素B群包含維生素B1、B2、B5、B6、B7、B9和B12，其和DNA修復、神經再生、皮膚和黏膜修復、防止記憶力衰退都有關係。他指出，B群存在於日常飲食中，如蔬果、肉類或多或少都含有維生素B，只要均衡飲食是不用額外補充的。

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▲▼（業配）統一陽光2024年Q2早餐補充優質蛋白質新聞。（圖／記者周宸亘攝）

▲飲食不均衡的上班族，可額外服用B群。（示意圖／記者周宸亘攝）

不過，陳昭安也提醒「5種人」可能需要額外補充：

1.茹素者：可能會缺乏B12，因為B12在肉類裡含量較高。

2.孕婦或哺乳中的婦女：可能需要補充葉酸（維生素B9）。

3.飲食不均衡的上班族。

4.吸菸族群。

5.工作或生活需要大量飲酒者：酒精的代謝會消耗維生素B群，因此恐致體內維生素B含量比一般人還要低。

陳昭安特別強調，保健食品不要空腹吃，可選在「飯後」或「隨餐服用」B群是較好的選擇。而所有的保健食品都不能過量，但因B群屬於水溶性維生素，因此危險性相對較低，一旦服用過多會隨尿液排出，所以可能會發現尿色變得很黃。

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關鍵字： 飲食健康 保健食品 保健品 維生素B群 陳昭安醫師 吃素 孕婦 哺乳 上班族 抽菸 喝酒

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