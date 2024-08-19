托嬰中心「監視影像上傳雲端」將納托育專法　拚年底前送行政院

▲托嬰中心監視影像上傳雲端法律需完備，社家署表示會納入兒童托育服務法。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

為防不當對待，衛福部社家署日前預告「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」第五條之一修正草案，如今預告期滿，社家署代理署長張美美說，蒐集各方意見後，也已諮詢專家，在監視器上傳雲端的法律須完備，因此未來會納入兒童托育服務法，預計年底前會送行政院，也因各縣市設備不一，要再討論是否有需要統一。

「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」第五條之一修正草案預告期滿，張美美表示，諮詢專家意見後，認為監視器放上雲端仍需足夠的法律授權，因此這部分預計會放入兒童托育服務法。她提到，原先就已規定托嬰中心必須裝設監視器，也就是說，監視錄影帶都已經存在托嬰中心。

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張美美說明，但上傳雲端後，就不單單僅是「異地備份」，若是托嬰中心的監視錄影帶不見，需從雲端調閱檢視，這件事就涉及個人資料保護法中的「利用」，因此必須有母法授權、從法律中釐清。她說，目前的辦法僅寫「可儲存在雲端」，但不夠明確，專家們建議應寫清楚程序部分，否則可能會因法律程序不完備，導致行政程序有疑慮。

除了要一併與兒童服務法處理外，張美美提到，各縣市托嬰中心的監視器規格也有相當多種，包括265種廠牌、數量高達3千8百多，若要上傳雲端，就必須有規格跟作業的一致性，調閱程序也要規範，可能會先處理這部分，未來全國也較有統一性。

目前兒童服務法預告期也已結束，張美美表示，在蒐集各界意見、與地方政府和民間團體溝通後，預計今年會先送交衛福部版本至行政院。至於經費先前預估約2.6億，如今也因監視器設備更換與否尚無定案，需再次盤點才能了解需要多少經費。

張美美說，托嬰中心本來就規範要有專人管理監視錄影檔案等，且各縣市政府都需稽查，若有任何情況都必須立即維護。