上任挨批「外星人內閣」　邱泰源3個月後找解方：講話變得更小心

▲衛福部長邱泰源接受專訪，談及對自己和衛福部的期許。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者張乃文、洪巧藍、趙于婷／台北報導

賴政府就任初期曾被譏諷是「外星人內閣」，如今已滿3個月，執掌衛福部的邱泰源接受專訪時，也不避諱談及原委。他說，外界的聲音一切「虛心受教」，自我調適後，講話也變得更為小心，先自己簡述後，再交由專業單位完整說明。而以他在醫界的資歷，也對自己充滿自信，可謂「全國醫界所認可最了解醫界心聲」不為過。

總統賴清德率領的新內閣初期因內外溝通問題，被嘲笑是「外星人內閣」，而衛福部當時也因輸液大廠違規撤照，導致全台缺貨，被立委質問恐成「太空人」部門。距離就任至今已滿3個月，邱泰源接受《ETtoday新聞雲》專訪時，也自己還原過程和心境。他說，5月19日時產生輸液危機，但隔天就必須馬上上工處理，同時還有其它單位的事情要處理。

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邱泰源坦言，當時拜託次長林靜儀負責，她也花了很多心思，於是召開記者會時，認為「各司其職」，既然已委由林次長處理，應尊重她的權責。「就這樣，好像說我丟給她。」他認為，輸液是一個事件，但部長責任是要帶領整個衛福部的發展及連結行政院政策。

邱泰源自我剖析，從行醫第一天至今，他的初衷從未改變，但現在他所在的位置是衛福部最高長官，必須讓所有工作同仁的付出都受到尊重。為此，他虛心接受外界指教，面對媒體，講話變得更謹慎小心，「我先說一段內容，再交由專業說明」，就是希望讓各界知道衛福部誠懇為民的心意。

「再怎麼困難，就是不要忘記對民眾的照顧。」邱泰源說，有人問他擔任立委和部長的最大差異。他提到，身分是前者時，就是為民喉舌，「我不管你行政部門有沒有錢，你就是要給我答覆！」如今，角色轉換，自己成了「被要求」的那方，若立委們有什麼要求，他也期待衛福部各單位都能真誠的答覆，「他們的指教是我們成長、突破困難的力量。」

邱泰源專訪中多次強調，整個衛福部都是為了照顧人民、為民爭取，所有的預算運籌帷幄，就是希望能維護民眾的健康權益。他直言，自己是醫師出身，當教授時也告訴學生們，給人民最好的照護，才有你存在的價值，「我不能違背當初教學生的論點」。

整場訪問，除了邱泰源本人出現在鏡頭前，一旁更有超過10位衛福部各司署的長官們全程待命，不時補充說明，顯見行政部門要運行順利，不光靠站在鎂光燈下的那一人，背後每一位同仁的努力，更是維繫整體運作的重要命脈。

▲衛福部長邱泰源（最左，身穿白袍者）年輕擔任住院醫師時，到貢寮服務。（圖／邱泰源提供）

另外，專訪時邱泰源也談起40年前，還是住院醫師的他就被派到貢寮服務。正好前陣子與賴清德一同回到貢寮衛生所視察，他形容，自己拿出當年模樣仍青澀的照片給總統看，總統一看就說「怎麼那麼英俊」。而邱泰源一邊說著，也掏出手機翻照片，展示給在場記者們一睹風采，還笑說「有點像賴總統」。

從踏入醫界那一刻起，在心中種下了「以民為本」種子的邱泰源，歷經40年的滋養，如今身分轉換，成為掌握全民健康的權力中心。在這樣的轉變之際，回望最初執醫的初衷，未來四年他是否能不忘這棵初心大樹，始終福國利民不至枯萎，拭目以待。