大推台灣5小吃　營養師：潤餅根本減糖救星

▲潤餅的澱粉量低，再加上內含滿滿的蔬菜，專家不禁大讚健康。（圖／資料照／CTWANT提供）

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別以為營養師一定反對夜市小吃！專家表示，其實仔細探究台灣美食的內容，會發現其中有不少藏有豐富營養，而且大多製作相當費工，一般人難以在家烹調，所以若能選對小吃還能幫健康加分。四神湯、滷味、鹹水雞、潤餅、木瓜牛奶就是專家認為最推薦的台灣小吃，其中潤餅的餅皮只有半碗飯的澱粉量，再加上充滿纖維質的內餡，被專家誇獎「簡直是減糖救星」！

中醫師胡乃文曾分享一位78歲患者的故事，這位患者有三高問題，他於是建議患者多喝四神湯，其中的山藥放多一點降血糖，薏仁也多放一點降尿酸，患者天天服用，2年後竟然逆轉三高問題。

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營養師程涵宇表示，四神湯是山藥、茯苓、芡實、蓮子組合而成，可以吃到天然的全穀根莖類補充膳食纖維，其中山藥比一般澱粉熱量更低，同時含有豐富山藥皂苷、黏多醣，能降血糖、維持消化道健康。不過，四神湯常搭配豬腸等內臟食物，建議換成排骨較為健康。

滷味也是台灣小吃的健康選擇，程涵宇說，滷味的組合多變、選擇多樣化，超級容易達到營養均衡，當正餐也沒問題！「我建議選擇全穀雜糧的蓮藕、馬鈴薯；蔬菜類的菇類、木耳、海帶、花椰菜高纖必點；豆魚蛋肉類選豆乾、滷蛋、豬腱、牛腱；堅果類選花生，這樣營養非常多元。」

▲專家建議挑選有脫油處理的鹹酥雞店家，藉此減少油脂的攝取。（圖／翻攝自童小紫臉書）

鄒瑋倫中醫師尤其推薦加熱滷味，「加熱滷味的油脂會溶於湯汁中，只要不喝湯，熱量會比冷滷味略低一些，再挑選青菜、肉類，不要點油豆腐、雞腳這類油脂高的食物，就會非常清爽好吃。」程涵宇也提醒別挑火鍋料、百頁豆腐，然後掌握「蔥多醬少」，就會更健康。

「鹹水雞和滷味一樣，選擇也非常多元，尤其夏天吃更覺得清爽，我建議蔬菜量可以多一點，至少要是整體的一半！」程涵宇非常喜歡吃鹹水雞，她提醒吃雞肉就好，不要吃雞皮，同時也不要選內臟，減少飽和脂肪的攝取，她自己偏愛搭配「高纖三寶」茭白筍、菇類、花椰菜，吃來非常清爽！

另一個令程涵宇大為讚賞的台灣小吃是潤餅。「它根本是減糖外食救星啊！餅皮只有約半碗飯的澱粉量，搭配豐富的蔬菜、又有飽足感，還會加入肉絲或蛋皮豆乾等蛋白質來源，營養非常均衡。」不過，許多潤餅裡面會撒上含糖花生粉，程涵宇建議不灑、或是撒一點點就好，避免攝取過多糖分。

口渴了，別急著喝珍珠奶茶，程涵宇建議喝木瓜牛奶，除了是天然水果，並且含有豐富維生素Ａ、Ｃ及葉酸，搭配高鈣的鮮奶，對健康非常加分，而且台灣木瓜的甜度很高，不加糖也非常好喝。

程涵宇也愛邪惡的鹹酥雞，但會特別挑選使用脫油機的店家，將剛油炸過後的食物放入脫油機內桶，利用旋轉產生離心力甩出油分，盡量減少一些油脂，同時一定至少會點2份蔬菜，尤其優先選不裹粉的四季豆、玉米筍，這樣比較不會吸油，然後一定要加香氣十足的九層塔，最重要的是，程涵宇絕對不自己獨食，一定會找親朋好友一起吃，以免自己一不小心吃過頭囉。

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