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男生更容易罹癌！　醫點出「4大根源」

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊,健保,醫療,終生照護（圖／記者姜國輝攝）

▲男性比女性更容易罹癌，醫師點出4大根源。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李佳蓉／綜合報導

每年有1千萬人死於癌症，為全球死因第2位。有項國際研究推估，因癌症死亡的男患者人數，自2022年至2050年增幅達93%，究竟為何男性比女性更容易罹患癌症？醫師黃軒分析4大根源，包括更容易有不健康的生活習慣、從事高風險職業接觸有害物質、生物學的差異，以及健檢和就醫比女性還不主動，往往增加癌症發生與死亡的風險。

重症專科醫師黃軒在粉專指出，根據世界衛生組織今年預測，到了2050年，全球新發生癌症病例將增加77%，達到3500萬例以上，對比2022年病例數為2000萬例。

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黃軒接著說，最近有國際研究推估，男性整體癌症人數從2022年的1030萬人，增加至2050年的1900萬人，增幅為84%；而因癌症死亡人數，預計將從2022年的540萬人增加至2050年的1050萬人，增幅達93%，其中65歲以上男性的死亡人數，預計將增加117%。

▲▼醫院,住院,病床,病患,患者,醫師,護理師,護士,病房。（圖／CFP）

▲因為生活習慣、職業暴露等緣故，使得男性癌症發生率一直比女性高。（示意圖／視覺中國）

究竟為何男性的癌症發生率「一直比女性高」，黃軒說，早就有記錄相關原因：

1.生活習慣

男性往往比女性更容易從事些不健康的生活習慣，例如吸菸、飲酒等，這是導致多種癌症，如肺癌、肝癌、食道癌的主要危險因子。這些行為造成男性罹癌的風險顯著增加。

2.職業暴露

男性更可能從事些高風險的職業，例如建築、化工、採礦等，這些行業可能會接觸有害物質，如石棉、苯和其他致癌化學物質，進而提升罹癌風險。

3. 生物學差異

某些癌症的生物學差異，恐使男性比女性更容易罹患某些類型的癌症。例如，前列腺癌是男性特有的癌症，而肺癌在男性中也比女性更為常見，這部分可能是荷爾蒙、基因和其他生理差異所導致。

4.醫療資源使用差異

研究顯示，男性在健康檢查及就醫方面，往往比女性更少、更不主動，這可能致使疾病得不到早期的診斷和治療，進而增加癌症發生和死亡機率。

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