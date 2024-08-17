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愛宅在家小心！4習慣「正默默傷害大腦」　醫示警了

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲喜歡宅在家、鮮少與人面對面交流，小心加速腦部退化。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否常在忙碌工作後，吃些甜點療癒疲憊的身心，還是只要一下班或放假就只想宅在家裡不出門？神經外科醫師謝炳賢示警，有些常常在做且看似微小的習慣，偶一為之無傷大雅，但長期下來會對大腦產生大大的負面影響。他點名，像是高油高鹽高糖飲食、宅在家缺乏社交活動、長期睡不好以及過度菸酒，4大傷腦習慣提醒國人快改。

謝炳賢醫師在粉專分析4大壞習慣「正默默在傷害你的大腦」：

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1.高油高鹽高糖飲食

現代人外食比例高，往往是較重油重鹹的口味，長期下來容易造成心血管負擔，進而使腦部及神經循環系統不佳，導致大腦受到損傷。此外，許多人喜歡喝下午茶、吃甜點，一旦攝取過多糖分，不僅可能引發肥胖，還會使神經元受損，阻礙學習力和記憶力。

2.缺乏社交活動

由於科技發展和疫情影響，讓人們開始習慣透過手機就能和家人朋友、同事溝通，大大減少面對面相處的機會，也讓許多人習慣宅在家不出門。如此一來不只容易使人陷入憂鬱，更會讓腦部活躍程度降低、加速退化。所以持續參與社交活動，有助於維持認知功能，同時鍛鍊腦部發展。

睡覺（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲長時間睡不好，恐提升失智風險。（示意圖／免費圖庫Pexels）

3.長期睡不好

睡眠對大腦的認知和活動相當重要，大腦會在睡覺時將白天產出的廢物代謝掉，若一直以來都失眠，容易加速腦部老化的速度，進而增加失智發生的風險，更提高心血管疾病的機率，產生腦部傷害。建議每天睡眠時間至少需要6～8小時為佳。

4.過度菸酒

不只對整體健康有很大的負面影響，抽菸喝酒對腦部也會引發嚴重傷害，可能使細胞毒素增加，進而讓腦部神經細胞受損，提升罹患腦中風、失智症的風險。

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