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校園午餐廚房驚見過期食品！食藥署抓包2校違規　各罰6萬元

▲▼校園廚房稽查。（圖／食藥署提供）

▲食藥署稽查校園廚房發現過期食品。（圖／食藥署提供）

文／中央社

保障學童校園午餐安全，食藥署2階段啟動學校自設廚房稽查，今天公布第1階段執行結果，台南市、台東縣各有1家學校因貯存逾期食品違規，分別裁處6萬元，共12萬元罰鍰。

衛生福利部食品藥物管理署聯合各地方政府衛生局執行113年「供應校園午餐之學校自設廚房稽查專案」，配合學校開學實際供應午餐時間，共分2階段執行；第1階段是2到6月、第2階段9月開始到11月。

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第1階段執行結果今天公布，食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，總計查核1419家國中、小學自設廚房，包括作業環境衛生、從業人員衛生、製備流程、食材效期、豬肉及其可食部位原料原產地標示等項目進行查核，並抽驗午餐成品及半成品。

林金富說，共2家學校的自設廚房被查獲貯存逾期食品，其中1家是台南市學甲國中的荷蘭五彩巧克力風味裝飾米，另1家則是台東縣均一實驗高中的油花生、五香粉跟辣椒油，依食品安全衛生管理法，由地方政府衛生局各處新台幣6萬元罰鍰。

食藥署表示，將持續督導地方政府衛生局落實學校自設廚房作業環境、人員衛生、製備流程等查核，以維護學童食用校園午餐的衛生安全。

▲▼校園廚房稽查。（圖／食藥署提供）

▲校園廚房稽查結果。（圖／食藥署提供）

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