▲患者烈日下出現全身痠痛、頭昏腦脹，以為是中暑，檢查發現橫紋肌溶解症。（示意圖／ETtoday資料照）

文／健康醫療網 記者林韋彤報導

日前，清潔隊員李大哥在烈陽下清掃街道時，最初只覺得全身肌肉酸痛、頭昏腦脹，以為只是中暑。然而，隔天症狀未見好轉，反而更加嚴重，尿液竟變成紅茶色。驚慌的李大哥立即前往診所，向醫師描述了自己的狀況。

收治患者的開業診所院長傅裕翔醫師提到：「從李大哥的肌肉劇痛和尿液變色，我判斷他是橫紋肌溶解症。」傅醫師表示，這是一種因骨骼肌（橫紋肌）急速損傷，導致大量肌球蛋白（myoglobin）進入血液，造成的全身性急症。國泰綜合醫院暨內湖國泰診所腎臟內科主治醫師曾柏榮也說明，橫紋肌溶解症是當肌肉受傷或壞死時，導致的一系列症狀，通常會在大肌肉群，如肩膀、上臂和大腿，出現疼痛、僵硬、無力和腫脹。

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受傷的肌肉會釋放大量的肌球蛋白進入血液，這些蛋白質經由腎臟排出，使尿液變成暗紅或褐色，可能損害腎臟。此外，發炎會讓身體內的水分滯留在組織中，造成身體缺水，加重腎臟負擔。橫紋肌溶解症還會引起電解質不平衡，肌肉細胞中的鉀和磷釋放到血液中，導致高血鉀和高血磷，而鈣沉積在組織中，造成低血鈣。這些變化會影響其他器官的正常運作。

橫紋肌溶解症的初期症狀包括：

肌肉疼痛或無力

尿液顏色變暗

發熱

噁心、嘔吐

傅醫師提醒，若不及時處理，橫紋肌溶解症可能導致腎功能衰竭、心臟問題等嚴重後果。幸運的是，李大哥及時就診，經過藥物治療後，預計幾天內可望痊癒。

橫紋肌溶解症的成因多樣，主要5大原因包括：

長時間過度運動：肌肉過度使用，引起身體脫水和電解質失衡，讓肌肉更容易受損。

外傷：肌肉受到嚴重撞擊或重壓，例如地震坍塌長時間被壓在瓦礫堆中的患者。

藥物和毒素：如毒品、酒精、藥物（如膽固醇藥，雖機率低）。

感染和代謝異常：如病毒感染、敗血症、遺傳性代謝疾病。

其他：中暑、低溫暴露、電擊。

預防措施

傅醫師建議，為了預防橫紋肌溶解症，應留意：

補充水分：運動後要多喝水，有助於肌球蛋白的排除。補充電解質飲料也有助於快速恢復體內平衡。

運動量力而為：在運動或勞動時，注意自己的身體狀況。若感覺到肌肉疼痛、僵硬、頭暈，應立即停止活動並休息。

夏季來臨，傅裕翔醫師提醒，雖然在戶外活動對身體有益，但要掌控好時間，以免引起其他「熱疾病」的發生，若感覺到任何不適症狀，應及時就醫。

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