近8萬名青少年偷抽電子煙！國健署示警「最高可罰1萬元」

▲國健署提醒，電子煙在台灣不合法，使用者最高可處1萬元。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據國健署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，110年國中學生電子煙使用率上升至3.9%，高中職學生也上升至8.8%，推估超過7.9萬名青少年使用電子煙。國健署提醒，電子煙多含尼古丁和許多致癌化學物質，國內也已在112年修法，違法使用電子煙，最高可處1萬元。

世界衛生組織（WHO）於2024年發布學齡兒童健康行為調查研究，在歐洲、中亞及加拿大15歲青少年中，約有25%曾經抽菸，而15%在過去30天內曾經抽菸；此外，有超過30%曾經使用電子煙，且過去30天內使用過電子煙者也達20%。

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國健署菸害防制組組長羅素英指出，綜觀全球使用電子煙比例居高不下的原因，與菸草業者宣傳手法有極大關係，近年來菸草業者使用各式行銷技巧，包含添加有別於傳統菸品的多變口味、設計酷炫多變的產品造型，使得電子煙等新類型產品在年輕族群間擴大市場，且讓許多使用者沒有意識到電子煙對健康的負面影響。

但美國疾病管制與預防中心指出，大部分電子煙含有尼古丁，而尼古丁將引發成癮性的問題，並影響青少年的大腦發展，甚至胎兒的大腦及肺部發展。此外，電子煙含有許多致癌化學物質，可能潛在導致癌症；丁二酮等電子煙的香料吸入至肺部也會引發嚴重肺部疾病，截至108年，美國各州通報電子煙相關肺部傷害共2,807例住院或死亡病例，其中68位死亡。

此外，韓國一份研究報告分析逾3萬位名高中生，結果顯示，使用電子煙者罹患氣喘是不曾使用電子煙者的2倍以上，且使用電子煙可能是影響氣喘的危害因子。WHO更在今年指出，電子煙對人們健康有不利影響的證據也越來越多，也無法證明有助戒菸。

羅素英提醒，對於青少年形成嚴重的健康危機，台灣也在112年修正施行的菸害防制法全面禁止電子煙，使用者最高處新臺幣1萬元，提醒青少年要遵守「三不政策」，包括不嘗試、不購買、不推薦，以免觸法。

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