嫌公廁髒「她半蹲尿尿」慘住院14天！醫曝原因搖頭

▲女子半蹲上公廁，結果引發腎盂腎炎住院治療14天。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

擔心公共廁所馬桶太髒、細菌又多，不少人會先鋪一層衛生紙或用酒精擦過再上。一名妹子出外旅遊前，就出現尿尿不舒服的情況，到了當地因為怕公廁髒「把坐式馬桶當蹲式馬桶」，半蹲著尿尿，就怕屁股碰到馬桶坐墊，怎料骨盆底肌無法好好放鬆，膀胱裡餘尿變多導致發炎，返台後發高燒，引發腎盂腎炎住院治療14天。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》節目中分享，該名女子安排到離島旅遊，行前就有排尿不適的症狀，到了當地深怕公廁不乾淨，因此半蹲著尿尿，此時尿道開口括約肌無法很好地放鬆，因此導致「尿到一半就斷掉」，骨盆底肌無法好好放鬆，使得膀胱裡的餘尿變多，若裡頭是乾淨的尿還無妨，但女子膀胱裡已是帶有細菌的尿液，時間一久即造成膀胱發炎。

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歸家豪表示，女子隨後搭飛機返回本島，出現血尿、發高燒，甚至尿液逆流回腎臟，確診為腎盂腎炎，最終收住院治療打了14天的抗生素，遭遇讓人心疼。他也強調，「半蹲式尿尿」大腿無法放鬆，骨盆底肌會不由自主地收縮，就沒辦法把尿排得很乾淨。

▲許多人上公廁禁忌多，醫師建議可先沖水，並用拋棄式紙巾或衛生紙鋪在馬桶座上。（示意圖／記者許力方攝）

歸家豪說明，出門在外上公廁使用拋棄式紙巾或在馬桶坐墊上鋪滿衛生紙、噴點酒精，使用時心裡會舒服許多。另外，如廁前先沖水也可避免上一位使用者殘留的尿液噴濺到自己身上。不過，他表示，沖水時一定要蓋上馬桶蓋，沖完後可降低馬桶當下的細菌數量，只要馬桶水不直接接觸尿道口附近，基本上是不會感染的。

另有些人會直接「踩在坐式馬桶上」如廁，一名女大生在《Dcard》呼籲千萬不要！她指出，父親的同事因患有嚴重的腸胃問題，推估是便祕，因此在家排便時都習慣蹲在坐式馬桶上以便出力，未料馬桶長期被重壓不堪負荷，某天突然爆裂，他整個人從馬桶上摔下，「最可怕的是，因為馬桶整個裂掉，我爸同事的腳踝直接被馬桶的碎片割斷，僅剩一層皮連著！」

根據原PO了解，男子的家人衝進廁所時，驚見滿地都是血，用了大量的衛生紙才將血吸乾，緊急將他送往附近的醫院進行簡單的縫合手術，再轉送大醫院進行更精密的手術，但因第一次手術可能不太順利，接連要再接受第二次手術。

原PO沉重地警告，「不要蹲在坐式馬桶上上廁所，雖然大家聽到爛了，我還是要再次跟大家呼籲，真的不要心存僥倖，因為你永遠不知道意外會不會發生。」如果真的擔心馬桶坐墊髒，她建議可使用馬桶坐墊紙，或是隨身攜帶酒精和衛生紙擦拭後再使用，或是乾脆找蹲式馬桶，「就是別再蹲上去了，拜託大家！」