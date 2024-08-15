40歲以上3成有勃起障礙「吃藥也沒用」　醫曝4大因素

▲一名39歲工程師因勃起障礙相當困擾，經醫師評估治療後才改善狀況。（圖／記者黃克翔攝，示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，40歲以上的台灣男性約有3成有勃起功能障礙，醫師指出，原因包含「血管、神經、內分泌及心理」等因素，在治療上除了處理既有疾病如控制血糖、血脂，改善生活作息，再來則可考慮藥物治療。

台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿科主治醫師高國維指出，勃起功能障礙在全球有很高的盛行率，在治療上除了處理已有的疾病，如控制血糖、血脂，改善生活作息及舒緩心理壓力等，再來則可以考慮藥物治療，如威而鋼、犀利士，若藥物效果不彰或副作用明顯，陰莖低能量震波就是一個不錯的治療選擇。

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陰莖低能量震波是非侵襲性的治療，適合的族群為血管性勃起功能障礙、不願意口服藥物或口服藥物效果不彰的患者，雖然此治療副作用少，但有凝血功能異常的患者要謹慎評估。

一名39歲工程師常常睡眠不足且缺乏運動，最近一年勃起狀況總是力不從心，硬度明顯差很多，自行購買壯陽藥物服用，不僅表現沒有變好，還出現嚴重頭痛和臉脹副作用。

高國維表示，該個案治療同時，也調整了自己的生活作息，並增加運動習慣，評估接受陰莖低能量震波治療，大約兩周後，晨間勃起次數就有改善，因此建議有相關問題的民眾，都可以就醫評估治療選擇。