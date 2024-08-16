70歲男上腹痛「急性膽囊炎」不願手術　醫：再次發炎恐變敗血症

▲患者有膽結石且出現急性膽囊炎，始終不願手術。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

一名七旬男性從年輕時就有膽結石，有持續定期追蹤，但直到一年前出現上腹痛，為「急性膽囊炎」卻拒絕開刀處置，醫師苦口婆心地勸告，若有急性發炎惡化成敗血症，難保不會有生命危險，患者才願意接受膽囊切除。醫師提醒，年齡超過50歲，且單一瘜肉直徑大於1公分的患者具有較高的膽囊癌風險。若伴有膽結石、瘜肉持續增長，建議切除。

彰化秀傳醫院外科醫師黃漢斌分享，一名患者年輕時就知道自己有膽結石，雖有定期追蹤，但一年前出現上腹痛後，檢查確認為「急性膽囊炎」。患者卻表示，不願開刀處理，僅接受回診追蹤。他說，患者本身有糖尿病、心臟衰竭及慢性腎病等問題，有穩定控制但仍建議要手術治療膽囊。

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黃漢斌表示，當時患者向他說，等到真的出現嚴重疼痛再處理。他勸說病患，若再次急性發炎，惡化成敗血症，即便迅速開刀，也難保不會有生命危險，加上年紀愈大，手術風險也只會更高，且膽囊中合併多顆膽囊瘜肉，難確認慢性發炎演變成膽囊癌的機率。

黃漢斌提到，最終說服患者切除膽囊後，病理報告顯示為「膽囊腺瘤」，慶幸沒有惡性病變。他提醒，雖然通稱瘜肉，但腺瘤也有可能演變成膽囊癌。

黃漢斌說，「慢性膽囊炎」通常由多次急性膽囊發炎所引起，是一種長期的膽囊發炎疾病，會逐漸削弱膽囊的正常收縮，隨著時間的推移，膽囊可能會出現萎縮並失去效能。也因為膽囊濃縮和儲存膽汁的能力減弱，影響膽囊將膽汁排入胃腸道的能力。甚至會導致膽囊黏膜的病變及其他併發症。

黃漢斌說明，膽囊因結石造成排空異常漸漸腫大，也可能損害血液供應，進而導致膽囊壞死或穿孔，引起膽汁性腹膜炎，建議無症狀但年齡超過50歲，且單一瘜肉直徑大於1公分的患者，因具有較高的膽囊癌風險，可與醫師討論手術切除。若病人出現類似膽道痛和消化不良等症狀，或伴有膽結石、瘜肉檢查持續增長也應尋求醫師評估。